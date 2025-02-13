В администрации США уже не раз говорили о заинтересованности в полезных ископаемых Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что "инвестиционные отношения" с Украиной являются более "ощутимыми" чем те, что базируются на общих ценностях двух стран. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.

"Президент Трамп, как делец и бизнесмен, признает, что инвестиционные отношения с Украиной в долгосрочной перспективе для Соединенных Штатов гораздо более ощутимы, чем любые обещания или общие ценности, которые мы могли бы иметь – даже если они у нас есть", – приводит слова Хегсета CNN.

Телеканал отмечает, что в администрации нового президента США уже не один раз говорили о заинтересованности в полезных ископаемых Украины. При этом отмечается, что об этом американский министр обороны прямо не упоминал.

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Администрация Трампа и Украина: последние новости

У Трампа скорректировали позицию относительно членства Украины в НАТО. Если на заседании в формате "Рамштайн" глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что это нереалистичный сценарий, то уже 13 февраля он несколько изменил свою риторику. Он сказал, что новая администрация США считает, что Киев не должен вступать в НАТО, но в переговорах по миру между Украиной и РФ все варианты "на столе".

Хегсет также заверил, что все переговоры по урегулированию войны в Украине будут вестись как с правителем РФ Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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