Администрация Трампа может рассматривать вопрос о членстве Украины в НАТО, как одну из переговорных позиций при поисках мира в Украине.

Новая администрация США считает, что Киев не должен вступать в НАТО, но в переговорах о мире между Украиной и РФ все варианты "на столе". Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны США Пит Хегсет.

По его словам, предыдущие комментарии о "нереалистичности" членства Украины в НАТО остаются актуальными. Однако Гегсет намекнул, что полностью этот вариант не исключен.

"В конце концов, эти переговоры ведет президент Трамп. Все на столе. В его разговорах с Владимиром Путиным и Зеленским то, что он решает разрешить или не разрешить, находится в компетенции лидера свободного мира, президента Трампа", - заявил глава Пентагона.

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По словам Хегсета, он не может объявлять, как именно Трамп будет вести эти переговоры: "какие уступки будут сделаны, а какие уступки не будут сделаны".

Вместе с тем глава Пентагона повторил призывы Трампа к союзникам по НАТО резко увеличить свои расходы на оборону, чтобы взять на себя "основную ответственность" за защиту Европы. По его словам, расходы на уровне 2% от ВВП, что было объявлено стандартом для стран НАТО еще в 2014 году, на сегодня уже недостаточны.

"Не 3%, не 4% - скорее 5%. Реальные инвестиции, настоящая срочность", - сказал он.

Перспективы вступления Украины в НАТО

Как писал УНИАН, на данный момент четыре страны НАТО выступают против вступления Украины в Альянс, однако, по мнению Владимира Зеленского, Дональд Трамп может повлиять на союзников и заставить их изменить мнение.

Однако сам Трамп накануне поддержал заявление своего министра обороны Пита Хегсета, который назвал перспективу членства Украины в НАТО "нереалистичной".

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