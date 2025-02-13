Хегсет подчеркнул, что его заявление о "нереалистичности членства Украины в НАТО" отражает позицию Трампа.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что все переговоры по урегулированию войны в Украине будут вестись как с президетном РФ Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он отметил, что все детали будут обсуждаться только во время переговоров, пишет The Guardian.

"Я думаю, что реализм - важная часть разговора, которого не было достаточно… но простое указание на реализм, например, что границы не будут возвращены к тому, что все хотели бы видеть в 2014 году, не является уступкой Путину. Это признание реалий жесткой силы на местах после больших жертв, сначала украинцами, а затем союзниками, а затем осознание того, что мир, достигнутый в результате переговоров, будет своего рода демаркацией, которую не хочет ни одна из сторон", - заявил он.

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Министр сказал, что ни Зеленский, ни Путин не получат всего, чего они хотят.

Кроме того, Хегсет подчеркнул, что его заявление о "нереалистичности членства Украины в НАТО" отражает позицию Трампа.

Глава Пентагона отметил, что вопросы оказания дальнейшей помощи Украине, в т.ч. возможность сокращения или расширения ее объёмов, могут стать частью переговоров об урегулировании

На вопрос, может ли он гарантировать, что Украине не будет навязана сделка, он ответил, что это "не мое решение, в конечном счете", поскольку переговоры будет вести Трамп.

Хегсет указал, что президент говорил и с Путиным, и с Зеленским, и "любые переговоры будут вестись с обоими". Он добавил:

"Это просто дешевый политический аргумент, чтобы сказать: "О, мы оставили все карты для переговоров со стола, признав некоторые реалии, которые существуют на местах". Президент Зеленский понимает реалии на местах, президент Путин понимает реалии на местах, и президент Трамп как посредник, как переговорщик, также понимает эту динамику".

Он предполагает, что обещание участия США в природных ресурсах Украины также станет косвенной гарантией безопасности. Он сказал, что инвестиционные отношения "в долгосрочной перспективе… будут гораздо более ощутимыми" и еще одним способом продемонстрировать солидарность.

"Это одна из множества других возможностей, которые этот президент будет использовать в этих переговорах с высокими ставками", - добавил глава Пентагона.

По его словам, Путин готов к переговорам, поскольку он реагирует на силу и видит в Трампе сильного соперника.

"Любое предположение о том, что президент Трамп делает что-либо, кроме переговоров с позиции силы, на самом деле является неисторичным и ложным", - отметил Хегсет.

Война в Украине - возможность переговоров

Ранее Владимир Зеленский заверил, что Киев не будет принимать любые двусторонние переговоры США и России по миру в Украине, которые будут проходить без участия украинцев. Глава государства сказал, что американский лидер знает его позицию.

Зеленский добавил, что по словам Трампа, он хотел одновременно поговорить с обоими лидерами как Украины, так и России.

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