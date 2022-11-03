Аналитики отмечают, что инициатива Путина в сотрудничестве с другими диктаторами не решит имеющихся проблем военно-промышленной базы и цепочки снабжения войск РФ.

Российский президент Владимир Путин готовится к долговременной войне и пытается в "ручном режиме" решать проблемы, с которыми сталкивается его армия в Украине. В попытках компенсировать дефицит снарядов и ракет, РФ закупила системы вооружения в Иране и Северной Корее.

Так, как говорится в отчете специалисты американского Института изучения войны (ISW), которые проанализировали попытки Кремля найти партнеров в оборонной сфере и попытаться реанимировать российский ВПК, эти меры не решат глубинных проблем Путина.

Аналитики обратили внимание, что на заседании Координационного совета Вооруженных сил РФ Путин заявил, что правительство должно обеспечить активную конкуренцию между производителями военного вооружения.

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"Поставки иранских дронов-камикадзе и баллистических ракет в Россию увеличат зависимость страны-агрессора от систем вооружения из Ирана", – отмечаются в ISW.

Эксперты отметили, что зависимость России от поставок оружия от государств, которые годами находятся под жесткими санкциями, дают реальную оценку тому, сможет ли российская промышленность в короткие сроки удовлетворить потребности армии.

Сейчас в партнерах у Путина только Беларусь, но это тоже один из инструментов психологического давления. Аналитики ISW отмечают, что российские и белорусские официальные лица продолжают освещать двустороннее оборонное сотрудничество между странами как способ увековечения все той же информационной операции. Мол, Беларусь вступит в войну против Украины. Однако, аналитики считают такой сценарий маловероятным.

Однако Путин и Лукашенко продолжают демонстрировать союзную деятельность. Так, вчера Россия и Беларусь провели ежегодное заседание Совместной коллегии министерств обороны с целью "укрепления общего военного потенциала" для противодействия "вызовам и угрозам" военного характера.

Такие заявления, вероятно, имеют целью в очередной раз показать миру лояльность Беларуси к России и представить Западу имидж белорусско-российского военного единства. Мол, хоть какая-то есть, хоть какой-то партнер, отметили в ISW.

Война в Украине: проблемы армии РФ

Как сообщал УНИАН, в сентябре Путин объявил о начале мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Минобороны РФ заявило о мобилизации 300 тысяч человек. Однако украинская разведка сообщала, что мобилизованным не хватает военной формы, спальных мест и уборных. Министр обороны РФ Шойгу также признал проблемы со снабжением, однако заявил, что они якобы решены.

Как заявил советник ОПУ Алексей Арестович, Россия испытывает большие проблемы с обеспечением мобилизованных. Противнику даже не хватает даже еды.

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