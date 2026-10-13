Европа 'восстала' против Трампа: лидеры ЕС готовят новые жесткие санкции против РФ, - Politico

Вскоре ЕС собирается потребовать резкого ужесточения санкций против Москвы.

Европейские лидеры готовятся потребовать ужесточения санкций против России на заседании Европейского совета – что ставит их в оппозицию к президенту США Дональду Трампу всего через несколько дней после того, как он заключил сделку с кремлевским диктатором Владимиром Путиным об ослаблении ограничений на экспорт российского дизеля.

Они планируют призвать к новым санкциям и мерам, которые ударят по нефтяным доходам Москвы. При этом правительства стран ЕС отвергают заявление Трампа о том, что он якобы добился энергетического перемирия между Россией и Украиной, пишет Politico.

Разногласия обнажают растущий раскол в вопросе о том, как заставить Москву сесть за стол переговоров. Пока Трамп пытается снизить цены на топливо в США, допуская больше российского дизеля на мировые рынки – европейские лидеры утверждают, что ограничение энергетических доходов Кремля остается критически важным, чтобы заставить Путина завершить войну.

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Европа против России

"Россия не заинтересована в деэскалации, прекращении огня или мире, – заявил польский премьер-министр Дональд Туск на конференции по безопасности в Варшаве. – Именно поэтому я поеду в Брюссель, чтобы попросить своих партнеров серьезно рассмотреть вопрос о значительном усилении санкций против России".

Канцлер Германии Фридрих Мерц также призвал к введению дополнительных ограничений, указав на продолжающиеся атаки Москвы на украинскую энергетическую инфраструктуру несмотря на объявленное Трампом перемирие.

"Россия будет вести переговоры добросовестно только под давлением. После безрассудных атак Москвы на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины мы должны даже ужесточить санкции", – заявил Мерц.

Этот призыв прозвучал уже после того, как министры иностранных дел ЕС одобрили крупнейшее за всю историю расширение санкционного списка блока против России – под ограничения попали более 1600 физических и юридических лиц.

Санкции нужны усиливать

СМИ пишет, что Еврокомиссия также готовит 23-й пакет секторальных санкций – Киев ожидает, что этот пакет будет передан правительствам ЕС до конца года. Другие европейские страны занимают схожую позицию. Великобритания и Норвегия также пообещали усилить давление на Москву.

"Важно вводить санкции против России – чтобы не финансировать войну", – подчеркнул министр обороны Норвегии Торе Сандвик, призвав закрыть лазейки в действующих ограничениях.

Избирательный расчет Трампа

Сообщается, что за закрытыми дверями многие европейские дипломаты видят в резкой смене курса Трампа – в сторону смягчения ограничений на российские энергоносители – прежде всего внутриполитический расчет, связанный с промежуточными выборами в США в следующем месяце.

На президента нарастает давление из-за цен на топливо – которые резко выросли после начала войны США и Израиля с Ираном. Пообещав во время своей избирательной кампании в 2024 году снизить цены на бензин ниже 2 долларов за галлон (3,8 литра) – Трамп теперь столкнулся с ситуацией, когда избиратели платят вдвое больше. А республиканцы рискуют потерять контроль над Конгрессом.

Его соглашение с Путиным предполагает выброс на мировые рынки дополнительных 4,8 миллиона тонн российского дизеля в течение ближайших месяцев – что должно снизить давление на поставки и цены.

Однако европейские и украинские чиновники сомневаются, что эти дополнительные поставки действительно принесут существенный результат. По их словам, обещанный общий объем составляет всего около 10 дней потребления в США. Они опасаются, что эта сделка подорвет усилия по лишению Москвы доходов, которые финансируют ее войну, отмечают журналисты.

Также чиновники сомневаются, намерен ли Путин соблюдать объявленное Трампом энергетическое перемирие. Россия продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре с момента объявления – а Киев заявляет, что с ним это соглашение не согласовывали.

При этом пока большинство европейских чиновников не хотят критиковать Трампа публично – несмотря на любые сомнения в этой сделке. По словам одного дипломата, ЕС и Украина должны сохранять свою позицию в ближайшие недели – когда долгосрочные намерения администрации в отношении Киева могут стать более ясными. Он добавил, что Трамп, возможно, снова изменит курс – если Путин не поставит обещанный дизель.

Давление на Вашингтон

Этот спор также возродил призывы Европы к Вашингтону – исполнять свои собственные санкции против Москвы. Туск призвал Европу и США действовать вместе – чтобы продемонстрировать России, что они готовы ввести более жесткие меры. А глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас призвала Вашингтон привести свой подход в соответствие с подходом Брюсселя.

Каллас сослалась на масштабный санкционный законопроект против России, который продвигал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и который Трамп подписал в прошлом месяце, но пока еще не ввел в полную силу.

Этот законопроект дает Вашингтону дополнительные инструменты – для давления на энергетическую торговлю России и тех, кто помогает ей вести войну. Европейские чиновники хотят, чтобы администрация использовала их, а не ослабляла ограничения на российский экспорт.

Некоторые республиканцы также призывают к более жестким действиям. "Я считаю, что нам нужно вводить в действие законопроект о санкциях против России", – заявил на Варшавской конференции конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу. Эти разногласия поднимают в Европе и более широкие вопросы – о ее зависимости от Вашингтона, пишет СМИ.

Особенно на фоне сообщений о том, что американские чиновники пригрозили ограничить доступ Украины к американскому оружию, если Киев не прекратит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, не касаясь напрямую этих сообщений, заявил, что Европе срочно нужно взять на себя "главную ответственность" за собственную оборону – поскольку Вашингтон сокращает свое военное присутствие на континенте.

Однако непосредственное испытание наступит в четверг – когда лидеры ЕС попытаются сохранить давление на Москву. Даже несмотря на то, что их самый могущественный союзник движется в противоположном направлении.

Другие новости о решении Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Драпатый и Палиса получили звонки с угрозами от администрации Трампа. Администрация США дала понять представителям украинской власти: если во время недавно объявленного перемирия будут нанесены удары по российской энергетической инфраструктуре, Вашингтон возложит ответственность на Киев.

Кроме того, мы также рассказывали, что в США жестко ответили европейцам на критику дизельной сделки Трампа и Путина. Министр финансов США Скотт Бессент указал, что европейцы закупают энергоресурсы у России, таким образом также финансируя военную машину Кремля.

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