На борту связанного с Россией танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводного электрического кабеля между Эстонией и Финляндией, были установлены передающие и приемные устройства.

Высокотехнологичное оборудование сделало танкер "шпионским кораблем", рассказал британскому изданию Lloyd's List источник, который семь месяцев назад оказывал этому судну коммерческие услуги. По его словам, подобное оборудование установлено на другом родственном танкере:

"Eagle S под флагом Островов Кука и Swiftsea Rider под флагом Гондураса являются двумя из 26 старых танкеров, связанных с Россией, с непрозрачной структурой собственности, связанной с тремя связанными управляющими судами, включая двух, на которые 12 месяцев назад правительство Великобритании ввело санкции за поддержку военной машины Путина".

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Собеседник журналистов добавил, что на борту судна находилось "идентифицированное неавторизованное лицо", которое не было моряком. Оборудование для прослушивания и записи доставили на судно в огромных чемоданах. На ноутбуках были установлены клавиатуры на русском и турецком языках.

Устройства использовали для записи всех радиочастот, а затем выгрузили в России для анализа. Во время транзита танкер сбросил "устройства сенсорного типа" в Ла-Манш. По данным источника, оборудование не вернули на корабль, однако другие устройства разместили на танкере Swiftsea Rider:

"Они следили за всеми военно-морскими кораблями и самолетами НАТО. У них были все детали. Они просто согласовывали свои частоты. Управляли российские, турецкие и индийские радисты".

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