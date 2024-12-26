Береговая охрана отвела его в финские воды.

Финская береговая охрана взяла под контроль нефтяной танкер, который подозревают в причастности к отключению линий электропередач и телекоммуникационных кабелей, соединяющих страну с Эстонией. Судно направлялось из России.

Как передает Reuters, об этом во время пресс-конференции сообщили директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо и комиссар нацполиции Илкка Коскимаки. Судно Eagle S зарегистрировано на Островах Кука, таможенная служба конфисковала груз, заявив, что танкер принадлежит к российскому "теневому флоту":

"С нашей стороны мы расследуем серьезный саботаж. Насколько мы понимаем, повреждения были вызваны якорем судна, которое находится под следствием".

Оператор Fingrid сообщил, что отключение линии Estlink 2 мощностью 658 мегаватт произошло вчера в полдень. Ремонт 170-километрового трубопровода займет месяцы, инцидент повышает риск дефицита электроэнергии зимой. Сейчас между Финляндией и Эстонией работает только линия Estlink 1 мощностью 358 МВт.

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Обрыв подводного кабеля в Балтийском море

Напомним, об инциденте в море сообщил премьер Финляндии Петтери Орпо. Власти сразу начали расследование, предупредив, что обрыв не повлияет на поставки электроэнергии.

В Fingrid заявляли, что выясняют причины инцидента и не исключают, что речь может идти об акте вандализма.

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