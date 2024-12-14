Украина отложила подписание важнейшего соглашения о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов со США, чтобы дать возможность именно Трампу, а не Джо Байдену, объявить о сделке.

Украинские чиновники делают все возможное - от попыток дипломатии до лести и даже подкупа, чтобы переманить Дональда Трампа на свою сторону в войне с Россией, пишет The New York Times.

"Президент Украины Владимир Зеленский проехал почти 1500 миль на прошлых выходных в надежде встретиться с Трампом в Париже... Один украинский законодатель даже выдвинул г-на Трампа на Нобелевскую премию мира", - пишет издание.

Как отмечает NYT, Украина также отложила подписание важнейшего соглашения о сотрудничестве в сфере минеральных ресурсов с Соединенными Штатами, чтобы дать возможность именно Трампу, а не Джо Байдену, объявить об этом.

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"Украина планировала подписать соглашение о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых с администрацией Байдена. Но украинские власти дважды откладывали подписание, по словам официальных лиц с обеих сторон - сигнал о том, что Киев, возможно, ждет вступления Трампа в должность, чтобы представить сделку как скорую победу его администрации", - говорится в статье.

Как пишет издание, украинские чиновники и бизнесмены пытались апеллировать к прагматичному подходу Трампа, заявляя, что страна богата природными ресурсами, которые могли бы поддержать отрасли промышленности США.

"Украина располагает месторождениями 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, с запасами, оцениваемыми до 11,5 триллионов долларов, по данным Horizon Capital. В стране находится треть разведанных запасов лития в Европе, ключевого материала для аккумуляторных батарей, которые могут представлять интерес для электромобильного бизнеса Илона Маска, союзника Трампа".

Кроме того, команда Зеленского делает ставку на то, что Путин не готов к добросовестным переговорам, говорят аналитики.

"Они пытаются объяснить Трампу и его людям, что если кто-то и не хочет вести переговоры сейчас, то это Путин, а не Зеленский", — сказала Алена Гетманчук, глава киевского аналитического центра New Europe Center. - "Часть украинской тактики — показать, что они конструктивны и реалистичны".

Есть признаки, что усилия Украины приносят плоды, отмечает NYT. Так, на следующий день после встречи с Зеленским, Трамп написал в социальных сетях, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку и остановить безумие".

Трамп и война в Украине

Трамп ранее заявлял, что вопрос завершения войны в Украине является его главным приоритетом, она важнее ситуации на Ближнем Востоке.

Как писало NBC, команда Трампа ведет активные переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками по поиску путей прекращения войны с Россией, поскольку Трамп твердо намерен добиться прекращения огня в Украине в первый день своего вступления в должность.

При этом, как отмечали в FA, без поддержки США армия Украины, скорее всего, рухнет к концу 2026 года, а к 2030 Россия будет готова напасть на НАТО.

Чтобы остановить армию РФ в Европе и победить ее, США понадобится дополнительно потратить на оборону на 808 миллиардов долларов - в 7 раз меньше, чем США трратят на помощь Украине.

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