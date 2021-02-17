В Северной Корее будут казнить за распространение видеозаписей с Южной Кореи.
Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на местную разведку.
Таким образом КНДР ужесточила максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов.
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Также был увеличен максимальный тюремный срок за просмотр видео из Южной Кореи - с 5 до 15 лет.
По данным издания, цель соответствующего закона, по всей видимости, полностью пресечь проникновение «антисоциалистической» пропаганды на территорию Северной Кореи.
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