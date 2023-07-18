Этот лагерь принадлежит государственной компании "Беларуськалий".

В Международный уголовный суд в качестве доказательства причастности Беларуси к депортации детей из Украины предоставили видео из лагеря "Дубрава".

На видео, которое публикует The Telegraph, беларуские певицы Александра и Валентина Груздевы обращаются к детям из лагеря в Минской области. "Чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, прости Господи, чтобы Зеленский тоже, а Путин процветал и взял под свой контроль всю Украину", - говорят они детям.

По оценкам беларуской оппозиционной группы "Национальное антикризисное управление", с прошлого сентября как минимум в четыре лагеря в Беларуси привезли около 2150 украинских детей. Они считают, что к осени этого года их число достигнет 3000 человек.

Детей везут в санаторий "Острошицкий городок", национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок", детский лагерь "Дубрава", принадлежащий госкомпании "Беларуськалий", и в санаторий "Золотые пески".

Оппозиционеры заявили, что Александр Лукашенко лично давал указания по организации финансирования этих процессов. Они представили суду и другие материалы.

Украинских детей вывозят в Беларусь: что известно

Весной беларуские оппозиционеры заявили, что правительство страны помогает России депортировать детей из Украины. По их данным, детей вывозят в учреждения на территории Беларуси, где пытаются перевоспитать и навязать им "свою" историю.

По данным Центра национального сопротивления, к этому процессу причастен член Национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.

Украине сейчас известны имена 19 тысяч 393 детей, которых российские захвачтики похитили с территории Украины.

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