В Беларуси незаконно вывезенных детей содержат в трех местах.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину до мая этого года в Беларусь с временно оккупированных территорий вывезли 2150 украинских детей, их там перевоспитывают.

Как сообщил Радио Свобода белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, в Беларуси их содержат в трех местах.

"Моя команда Народного антикризисного управления подготовила предварительный доклад о похищении и перемещении украинских детей. Это три места, где они размещаются на территории Беларуси. Мы обращаем особое внимание на детей-сирот", – отметил Латушко.

Он также утверждает, что украинских детей в Беларуси перевоспитывают.

"Мы устанавливали факты перевоспитания украинских детей, когда им рассказывают, что Украины как государства нет, что нет культуры, истории Украины", – сказал белорусский оппозиционер.

Он отметил, что белорусские правозащитники передают всю установленную информацию украинским властям и Международному уголовному суду в Гааге.

Депортация украинских детей

Ранее сообщалось, что Беларусь может быть причастна к депортации более двух тысяч украинских детей, которых вывезли в так называемые лагеря отдыха и санатории, в частности санаторий "Золотые пески" в Гомельской области и санаторий "Острошицкий городок" и лагерь "Дубрава" в Минской области.

Украинским властям известно о принудительной депортации в Россию по меньшей мере 19 тысяч украинских детей, но на самом деле эта цифра значительно больше.

Вас также могут заинтересовать новости: