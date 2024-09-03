Сара Вагенкнехт сделала заявление после обвинения в том, что ей платят за пророссийскую позицию в Европе.

Соучредитель "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW) Сара Вагенкнехт ответила на обвинения главы Минэкономики Германии Роберта Хабека, который заявил, что она получает деньги за антиукраинскую позицию в Европе.

Ее партия известна антиукраинской позицией и нежеланием помогать Украине в ходе полномасштабной войны.

Немецкая "подруга Путина" назвала подобные обвинения "бессмысленными", а также "возмутительными". добавив, что Хабек "нагло врет". Об этом сообщает Welt.

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Женщина начала рассматривать вопрос о том, чтобы обратиться в суд с иском против Хабека. Она добавила, что такие обвинения можно оправдать исключительно из-за того, что "зеленая" партия Хабека теряет свою популярность. И посоветовала Министру экономики "посмотреть на себя", изучить каналы финансирования собственной партии.

Партия Вагенкнехт (BSW) была основана в январе 2024 года, но уже сумела занять третье место на земельных выборах (15,8% в Саксонии; 11,8% в Тюрингии).

Выборы в Германии

На выборах в Германии 2/3 голосов набрали пророссийские партии (61,7%), среди которых ультраправая АдГ ("Альтернативы для Германии") и BSW ("Союз Сары Вагенкнехт").

Обе партии объединяют враждебность к Украине и пророссийские симпатии, желание "мириться" с Путиным и сесть за стол переговоров.

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