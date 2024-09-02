Канцлер Германии Олаф Шольц призвал партии, прошедшие в земельные парламенты - ландтаги - Саксонию и Тюрингию, создать коалицию без правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Как пишет Reuters, это заявление он сделал как член фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге. "Все демократические партии должны сформировать стабильные правительства без правых экстремистов", – подчеркнул Шольц.

При этом, канцлер подчеркнул, что успех правых популистов с АдГ на выборах в этих двух восточногерманских земля вызывает у него беспокойство. "Наша страна не может и не должна к этому привыкать. АдГ наносит урон Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию страны", - заявил Шольц.

Видео дня

Говоря о самых результатах выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, канцлер назвал их "горькими". "Результаты выборов горькие - и для нас тоже. Тем не менее, СДПГ держится вместе", - подчеркнул он. По мнению Шольца, его однопартийцы провели хорошую избирательную кампанию. "Это стоило того, потому что мрачные прогнозы по СДПГ не оправдались", - отметил он.

Земельные выборы в Германии

В федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке Германии ультраправая АдГ набрала более 30% голосов. Ни одна из партий не намерена вступать с ней в коалицию. В этом случае оба новых земельных правительства мог бы сформировать консервативный Христианско-демократический союз (ХДС). В ландтаге Тюрингии у него будет 23 из 88 мест, в Саксонии - 42 из 120. Но коалиция возможна только с "Союзом Сары Вагенкнехт" (BSW). И даже в этом случае необходим третий партнер. В Тюрингии это может быть только Левая партия. В Саксонии - Левая, СДПГ или "Зеленые".

АдГ, BSW и Левая партия выступают против поддержки Украины, за мир с РФ и диалог с Путиным. Таким образом в правительства обоих регионов гарантированно войдет та или иная пророссийская плитсила.

Результаты пророссийских партий на выборах

Как сообщает BILD, пророссийские партии набрали 61,7% на местных выборах в Тюрингии. Местное статистическое ведомство опубликовало предварительные итоги: ультраправая АдГ получает 32,8% голосов, "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) - 15,8%, Левая партия - 13,1%.

А в Саксонии пророссийские партии набрали 46,9%. Согласно данным статистического ведомтсва предварительные итоги выглядят так: ультраправая АдГ получает 30,6% голосов, "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) - 11,8%, Левая партия - 4,5%

АдГ немецкие службы безопасности классифицируют как правоэкстремистскую. Ее результат (более 30% голосов) принес первую победу крайне правой партии на выборах в Германии со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg.