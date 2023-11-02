Средства будут включать 4 миллиарда долларов на закупку израильских систем защиты "Железный купол" и "Праща Давида".

Палата представителей США планирует в четверг провести голосование по плану республиканцев по предоставлению помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов в борьбе с ХАМАС, что приведет к столкновению с контролируемым демократами Сенатом и Белым домом.

Законопроект Израиля прошел первую проверку поддержки на процедурном голосовании утром в четверг, когда Палата представителей одобрила меру, которая открыла путь для голосования по его принятию позднее в тот же день, передает Reuters.

Средства будут включать 4 миллиарда долларов на закупку израильских систем защиты "Железный купол" и "Праща Давида" для противодействия ракетным угрозам малой дальности, а также некоторую передачу оборудования со складов США.

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Республиканцы имеют большинство в Палате представителей (221–212), но коллеги Байдена-демократы контролируют Сенат (51–49). Чтобы стать законом, законопроект должен быть принят как Палатой представителей, так и Сенатом, а также подписан Байденом.

Главный демократ Сената Чак Шумер заявил, что республиканский законопроект будет мертв по прибытии в верхнюю палату, даже если он будет принят Палатой представителей. Белый дом пригрозил применить вето. Лидеры Сената планируют свой собственный двухпартийный законопроект. Демократы возражали против сокращения финансирования IRS, заявляя, что это приведет к увеличению дефицита бюджета страны за счет сокращения сборов налогов.

Они также заявили, что крайне важно продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения, которое началось в феврале 2022 года.

В то время как демократы и многие республиканцы по-прежнему решительно поддерживают Украину, небольшая, но активная группа республиканцев сомневается в необходимости направления большего количества денег правительству в Киеве в период острого бюджетного дефицита.

Джонсон, который неоднократно голосовал против помощи Украине, прежде чем стал спикером в прошлом месяце, планирует внести законопроект, сочетающий помощь Украине с деньгами для повышения безопасности на границе США с Мексикой.

Помощь Украине и Израилю от США

Законопроект является первым крупным законодательным актом при новом спикере-республиканце Майке Джонсоне. Президент Джо Байден пригрозил наложить вето на законопроект, если Палата представителей примет его. Он добивается более широкого пакета в размере 106 миллиардов долларов, включая финансирование Израиля, Тайваня и Украины, а также гуманитарную помощь.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал выделение помощи Украине, однако выступил категорически против сочетания ее с деньгами для Израиля.

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