Дело MH17: суд в Нидерландах приобщит к делу интервью Гиркина Гордону

Суд по делу MH17 в Нидерландах заявил о намерении приобщить недавнее нашумевшее интервью Гиркина Гордону.

Суд по катастрофе MH17, которій проходит в Нидерландах, намерен приобщить к делу интервью бывшего командира вооруженных отрядов пророссийских сепаратистов на Донбассе Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

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Об этом сообщает "Немецкая волна". "Судья-председатель Хендрик Стинхейс сказал, что к материалам будет приобщено и недавнее нашумевшее интервью Гиркина", - говорится в сообщении.

Напомним, речь идет об интервью, которое было обнародовано главным редактором издания "Гордон" 18 мая. Среди прочего, во время интервью Гиркин признал "косвенную ответственность" за эту катастрофу и не исключил того, что в будущем может предстать перед международным судом. В то же время он настаивал, что подконтрольное ему "ополчение" самолет не сбивало, а сам он не сомневается в причастности Украины к этой трагедии. Такие утверждения в целом повторяют официальную позицию российских властей в отношении катастрофы MH17.

Как сообщал УНИАН, в Офисе генпрокурора Украины заявили, что приобщат интервью с Гиркиным к материалам расследований о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированиям со стороны Российской Федерации.

22 мая замглавы МВД Антон Геращенко также заявил, что Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым будет дополнять подозрение в убийстве украинцев бывшим главой донецких боевиков Игорем Гиркиным.

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