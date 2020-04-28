Дело МН17: расследователи назвали высокопоставленного чиновника ФСБ ответственным за поставку "Бука" на Донбасс

Именно он авторизовал все поставки боевикам тяжелой военной техники через российско-украинскую границу – в том числе и ЗРК "Бук".

Расследователи идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитии малайзийского "Боинга" над Донбассом.

Ранее этот человек был известен только как высокопоставленный сотрудник ФСБ "Владимир Иванович" - им оказался генерал-полковник Андрей Бурлака, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ.

Об этом заявили расследователи The Insider и Bellingcat, а параллельно с ними и русская служба ВВС.

Утверждается, что именно он авторизовал все поставки боевикам тяжелой военной техники через российско-украинскую границу – в том числе и ЗРК "Бук". Бурлака является начальником оперативного штаба пограничной службы ФСБ и первым заместителем начальника пограничной службы ФСБ, который, в свою очередь, является первым заместителем руководителя ФСБ Александра Бортникова. Сейчас Бурлака наиболее высокопоставленный из российских госслужащих, официально признанных фигурантами в деле MH17.

В телефонных перехватах, ранее опубликованных Совместной следственной группой (JIT), некий "Владимир Иванович" упоминается часто, и из контекста следует, что он играл ключевую роль в курируванні военных действий на Донбассе и согласование передвижения вооружений через российско-украинскую границу.

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В одном из них, к примеру, накануне катастрофы, 16 июля 2014 года, тогда "премьер-министр" террористической "ДНР" Александр Бородай спрашивает Владимира Ивановича, "могут ли наши вертолеты работать в районе Марьиновки", но сообразительный Владимир Иванович, прежде чем ответить, просит "включить ключик" (то есть шифрование связи), после чего в записях слышен только шум.

Но утром того же дня Бородай вместе с еще одним фигурантом дела Игорем Гиркиным были в сюжете Lifenews в шести километрах от пограничной Мариновка и лишь в трех от места, где на следующий день был сбит "Боинг".

Также о причастности Бурлаки к войне в Украине свидетельствуют его перелеты. В 2014 и 2015 он постоянно летал в Ростов, Крым и Краснодар – "три центра управления украинской операцией", пишут расследователи.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский, российский террорист Олег Пулатов и украинский террорист Леонид Харченко.

9 марта в судебном комплексе «Схипхол» (пригород Амстердама) Окружной суд Гааги начал судебные заседания относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета «Малайзийских авиалиний» рейса МН17 в июле 2014 года.