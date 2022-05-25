Также в рамках договора об Антарктике могут заблокировать председательство РФ в любых рабочих группах и смежных мероприятиях.

На ежегодном совещании по Договору об Антарктике 25 стран-участниц выразили решительную поддержку Украине в связи с вооруженной агрессией РФ и устроили демарш во время выступления российского представителя, демонстративно покинув зал заседаний.

Заседание состоялось сегодня в Берлине, информирует пресс-служба Министерства образования и науки.

"Это мероприятие – по сути самое главное событие года в элитном клубе антарктических стран, которое можно сравнить с заседанием Генассамблеи ООН - только для участников Договора об Антарктике. На совещании решаются все самые главные вопросы совместного управления и взаимодействия на ледяном континенте. В целом участниками Договора являются 54 страны, но право голоса имеют только 29 Консультативных сторон, среди которых и Украина", – пояснил заместитель министра образования и науки, глава украинской делегации Алексей Шкуратов.

Сегодня на торжественном пленарном заседании по случаю открытия совещания выступил представитель Украины, советник-посланник Посольства Украины в Германии Максим Емельянов. Он ознакомил делегатов с последствиями полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и влияния российской агрессии на украинскую антарктическую программу.

"Система Договора об Антарктике была основана в духе международного научного сотрудничества в противовес попыткам милитаризации и территориальных претензий. Очевидно, что Россия не доросла до того уровня, чтобы уважать международно признанные границы других государств и право своих соседей на самостоятельное существование. Такое государство-агрессор не заслуживает быть членом международных организаций и должно быть полностью изолировано", – подчеркнул Емельянов.

В ответ Франция (которая ныне председательствует в Совете Европы) озвучила совместное заявление от имени 11 стран-членов ЕС (среди которых Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, Польша, Болгария, Чехия, Испания, Швеция и Финляндия) относительно полной поддержки Украины и осуждения российской агрессии. К этому заявлению присоединились делегации Норвегии, Румынии, Японии, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также ряда латиноамериканских стран – Бразилии, Аргентины, Чили, Эквадора, Колумбии и Уругвая. То есть всего к заявлению присоединились 25 стран, из которых 23 являются Консультативными сторонами.

Во время выступления российского представителя украинская делегация демонстративно покинула зал заседаний. Наш демарш поддержали делегации указанных выше стран, представители которых тоже вышли из зала.

Кроме того, представитель США в своем выступлении объявил о намерении денонсировать Меморандум о взаимопонимании между правительствами США и РФ о сотрудничестве в Антарктике от 2012 года и заблокировать председательство РФ в любых рабочих группах и смежных мероприятиях в рамках Договора об Антарктике.

*** Украина присоединилась к Договору об Антарктике 1992 года. Участие в Договоре предоставляет нашему государству право проводить деятельность в Антарктике (в частности, создавать научные станции и отправлять научные экспедиции) и назначать уполномоченных представителей на Консультативные совещания по Договору об Антарктике. Они проходят ежегодно для обсуждения актуальных вопросов исследования и освоения Антарктики, а также наработки рекомендаций своим правительствам.

Вас также могут заинтересовать новости: