Отмечается, что почти 20 стран заявили о готовности помочь Праге финансово.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала европейских союзников внести финансовый вклад в чешскую инициативу по боеприпасам. На данный момент только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства.

Издание euractiv пишет, что к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины присоединились 18 стран. Хотя число стран, пообещавших оказать финансовую поддержку, растет, но лишь некоторые из них предоставили деньги.

"Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг", - заявила глава чешского минобороны, указав на логистические и финансовые проблемы. "Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, мы не можем приступить к закупкам. Это своего рода призыв к тем правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги".

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По ее словам, деньги на покупку боеприпасов прислали только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

Инициатива Чехии по закупке боеприпасов - главные новости

Чехия заявила, что нашли для Украины сотни тысяч снарядов, но на них надо собрать деньги. Позже речь уже шла о более 1 миллионе боеприпасов. В апреле сообщалось, что к чешской инициативе присоединились 20 стран, некоторые из них делают это тайно.

Весной в Польше заявили, что могут помочь с доставкой этих снарядов в Украину. Страна также присоединилась к инициативе Чехии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что первые десятки тысяч 155-миллиметровых боеприпасов поступят в Украину в июне, добавив, что Украина может ожидать первую партию в ближайшие несколько дней.

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