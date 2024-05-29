Речь идет о десятках тысяч боеприпасов.

Первые артиллерийские снаряды, собранные в рамках чешской инициативы по поиску боеприпасов для украинской армии, будут в Украине уже в ближайшее время.

Об этом рассказал рассказал чешский премьер-министр Петр Фиала во время неформальной встречи украинских союзников в Праге, пишет Европейская правда. По его словам, уже 15 стран Евросоюза и НАТО выделили более 1,6 миллиарда евро на улучшение обороноспособности Украины.

"Как я и обещал, первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни", - сказал Фиала. Видео дня

Что известно о чешской инициативе:

Напомним, ранее Евросоюз пообещал передать украинской армии миллион боеприпасов уже к весне 2024 года, однако этого не произошло. Нужное количество должны предоставить до конца года.

Впоследствии Чехия объявила, что они нашли для Украины сотни тысяч снарядов, но на них надо собрать деньги. Позже речь уже шла о более 1 миллионе боеприпасов. В апреле сообщалось, что к чешской инициативе присоединились 20 стран, некоторые из них делают это тайно.

Весной в Польше заявили, что могут помочь с доставкой этих снарядов в Украину. Страна также присоединилась к инициативе Чехии.

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