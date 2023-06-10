На прошлогоднем форуме он оскандалился, заявив в лицо Путину, что Казахстан не будет признавать аннексию украинских территорий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался ехать на ежегодный экономический форум в российском Санкт-Петербурге, который состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает правительство страны, пишет Reuters. Причины отказа Токаева не объясняются.

В заявлении указывается, что на нынешнем форуме в России Казахстан будут представлять вице-премьер-министр Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксиликов. При этом до российского вторжения в Украину на это мероприятие регулярно приезжали мировые лидеры. Сейчас же его избегают.

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В прошлом году Токаев оскандалился на экономическом форуме. В частности, выступая вместе с президентом России Владимиром Путиным, он подчеркнул, что Казахстан не признает и не будет признавать попытки РФ аннексировать оккупированные территории на востоке Украины или других бывших советских республик.

Как Казахстан отгораживается от РФ

17 июня 2022 года Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "Республики" "квазигосударственными территориями".

В июле того же года Президент Казахстана поручил Национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России и уже в августе стало известно, что страна начнет это делать.

21 марта 2023 года впервые в истории Казахстан доставил нефть в Азербайджан в обход России, а в апреле Казахстан и Азербайджан заявили о создании совместного предприятия по транспортировке нефти.

В мае Токаев назвал проблемой Союзное государство Российской Федерации и Беларуси. В частности, он раскритиковал размещение российского ядерного оружия на территории РБ.

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