Они напомнили, что Путина официально объявили в международный розыск.

В Службе безопасности Украины назвали ничтожным заявление Министерства иностранных дел России о якобы причастности Украины к масштабному теракту в Москве.

Так в пресс-службе прокомментировали требования оккупантов арестовать и выдать всех причастных к подрыву Крымского моста, покушениям на российских пропагандистов и рейдам "Русского добровольческого корпуса" на территорию РФ. К тому же списку они добавили теракт в Москве, на который взяла на себя ответственность ИГИЛ.

"Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск - в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей. Особенно цинично заявления о терроризме звучат от самой страны-террориста на фоне годовщины освобождения Бучи и зверств, которые там совершали россияне", - заявили в СБУ.

В Службе подчеркнули, что единственным российским заявлением, на которое стоило бы обратить внимание, является объявление о поражении в войне и выводе оккупационных войск из Украины.

Россия обвиняет Украину в теракте: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Москве произошел крупнейший за 20 лет теракт - вооруженные люди открыли огонь по посетителям концертного холла, после чего подожгли его. Погибли по меньшей мере 139 человек, еще более 180 - пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ. Однако российские власти сначала намекали, а затем начали открыто обвинять Украину в нападении.

Сегодня в МИД России заявили, что Украина должна арестовать главу СБУ Василия Малюка, а также успех причастных к теракту в Москве, убийстве российских пропагандистов и подрыве Крымского моста.

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