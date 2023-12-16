Это один из самых дорогих проектов индивидуального строительства в истории.

Основатель Facebook и Meta Марк Цукерберг строит бункер за $100 млн на Гавайях, сообщается в расследовании Wired.

Комплекс на острове Кауаи будет состоять из более десяти зданий с двумя центральными особняками, которые будут соединены туннелем, ведущим к подземному хранилищу площадью 5 тыс. кв. футов с аварийным люком, до которого можно добраться с помощью лестницы.

На территории имения будет размещен резервуар для воды диаметром 55 футов и высотой 18 футов, а ранчо и сельское хозяйство площадью 1,4 тыс. акров уже готовы к выращиванию пищи.

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Будущее поместье окружает стена высотой 1,8 м, каждый рабочий подписывает договор о неразглашении. Укрытие уже начали строить. Это один из самых дорогих проектов индивидуального строительства в истории.

Деятельность Цукерберга - детали

Компания Meta Марка Цукерберга разрабатывает новую мощную систему искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. Цукерберг хочет, чтобы система искусственного интеллекта была такой же мощной, как GPT-4, который OpenAI запустил в марте.

Ранее Meta Platforms, Inc. (бывшая Facebook, Inc.) совместно с британской службой помощи Revenge Porn Helpline представила специальный сервис для защиты пользователей от "порномести" - публикации интимных фото человека без его разрешения.

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