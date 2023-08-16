Миллиардеры продолжают обвинять друг друга в срыве боя.

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск пошутил над Марком Цукербергом и расписал свое видение поединка. Об этом он написал в X (бывший Twitter).

"Я пошутил на X о битве с Цуком. Затем Цук сказал: "Пришлите мне место". Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался", - написал Маск.

По его словам, он предложил дом Цукерберга как "безопасное место".

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"Есть ли место, где он будет сражаться?"- написал Маск.

Поединок Илона Маска и Марка Цукерберга - что известно

Как сообщал УНИАН, в публичной переписке с одним из своих подписчиков Илон Маск в шутку написал, что готов "к драке в клетке" с Марком Цукербергом. Цукерберг в ответ написал: "Пришли мне место".

11 августа Илон Маск заявил, что договорился с итальянскими властями о месте запланированного боя с Марком Цукербергом. По словам Маска, он общался с премьер-министром Италии и министром культуры. И подтвердил слухи, что местом для боя могут стать руины давноримского Колизея. Он также отметил, что поединок будут транслировать в прямом эфире соцсети, принадлежащие бойцам – X (бывший Твиттер), Facebook и Instagram.

Позже Цукерберг заявил, что Маск "несерьезно" относится к идее провести бой, поэтому он будет искать другого оппонента. По словам Цукерберга, если Маск когда-либо серьезно относится к реальной дате и официальному событию, он знает, как связаться с Марком.

Илон Маск в свою очередь отреагировал на этот пост в соцсети X (в прошлом Twitter), назвав Цукерберга "цыпленком".

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