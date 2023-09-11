Марк Цукерберг хочет, чтобы система искусственного интеллекта была такой же мощной, как GPT-4, который OpenAI запустил в марте.

Компания Meta Марка Цукерберга разрабатывает новую мощную систему искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, родительская компания Facebook и Instagram работает над новой системой искусственного интеллекта, которая должна быть столь же мощной, как и самая совершенная модель от OpenAI - ChatGPT. Также Meta стремится, чтобы ее новая модель искусственного интеллекта была в несколько раз мощнее представленной ранее системы LLaMA 2.

Новая система искусственного интеллекта (ИИ) должна помочь компаниям создавать сервисы, которые будут способны генерировать сложные текстовые и аналитические выходные данные.

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Отмечается, что компания рассчитывает начать обучение новой системы ИИ в начале 2024 года.

В издании отмечают, что Цукерберг настаивает, что новая модель искусственного интеллекта должна быть с открытым исходным кодом и бесплатной для компаний, чтобы у них была возможность создавать инструменты на основе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект - последние новости

Отец-основатель искусственного интеллекта (ИИ) Джеффри Хинтон бьет тревогу из-за сверхбыстрого развития технологий 21-го века. По его словам, искусственный интеллект не в тех руках может привести к фатальным последствиям.

В апреле миллиардер и изобретатель Илон Маск создал новую компанию по развитию искусственного интеллекта (ИИ) под названием X.AI Corp.

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