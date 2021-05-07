Американский психолог заметил, что пожилые пары все меньше склонны рассматривать свой брак как союз на всю жизнь.

После 27 лет в браке Билл и Мелинда Гейтс сообщили о своем решении развестись. Почему двое людей, которые так долго были вместе, заработав миллиарды долларов и создав один из крупнейших фондов мира, вдруг решили разойтись?

В большинстве случаев за десятилетия, проведенные вместе, пары изучают все друг о друге: все привычки, особенности родственников, детали рабочих дней и то, какой кофе кто больше любит. После стольких лет мы узнаем о своих партнерах все самое лучшее и, конечно же, худшее тоже, - пишет на страницах CNN психолог Джон Даффи.

Многие пары растят детей, обнаруживая друг в друге черты, которыми они восхищаются и, наоборот, с которыми полностью не согласны. Можно предположить, что если любое из этого может означать несовместимость, то брак должен был бы распасться еще до достижения 50-60 лет. Но в современном мире это уже не так.

"В своей нынешней работе с семьями я заметил заметное различие у старших пар, чей брак длится очень долго. Раньше большинство моих клиентов, которые были несчастливы в своих отношениях, выбирали оставаться в браке из-за удобства или привычки или даже ощущения близости. Но в последние годы многие из них умышленно выбирают разойтись. Моя клиентская база отражает уровень разводов среди американцев после 50, который удвоился с 1990 года", - пишет психолог.

Читайте такжеСМИ узнали о планах Билла и Мелинды Гейтс объявить о разводе еще в мартеПочему пожилые люди разводятся? Даффи вспоминает, как одна женщина на грани развода рассказала ему, что делит свою жизнь на разделы. И хотя она думала, что ее нынешний муж будет частью ее жизни на протяжении всех этих глав, теперь она хочет "написать что-то" самостоятельно, а возможно со временем и с другим партнером. Женщина не хотела обидеть своего мужа. Она желала ему обрести настоящее счастье в собственных последующих главах.

Пары не просто "отдаляются" друг от друга со временем. Один или обое партнера в браке делают сознательный выбор изменить курс жизни, которая у них еще осталась. Понимая, что жизнь слишком коротка и драгоценна, они выбирают то, что им кажется будет наиболее полноценным путем. Они склонны верить, что если брак не работает для одного, он точно не приносит счастья и другому.

Что изменилось в браке и разводе

Существует ряд причин для увеличения количества умышленных разводов. По мнению психолога, традиционные модели брака не работают универсально для всех пар, особенно среднего возраста.

"Эти люди больше не считают, что брак - это обязательство на всю жизнь, если он больше не работает для одного или обоих партнеров. Люди переоценивают свои отношения в реальном времени. И это, судя по моему опыту, относительно новое явление", - говорится в статье.

Психолог замечает, что исторически люди были склонны замалчивать свое недовольство в браке. Они жаловались на мужа или жену друзьям, на отсутствие сексуальных отношений, надоедливые привычки и тому подобное. Но в последние годы пары все чаще обсуждают все это друг с другом или со своим психологом. Пары теперь чаще говорят о природе их отношений и решают, чего они на самом деле хотят: спасти брак или разойтись.

Почему мужчины и женщины уходят

Читайте такжеСтало известно, сколько получила супруга Билла Гейтса после разводаДаффи заметил, что мужчины чаще желают развестись в среднем возрасте, чтобы начать новые отношения. Это напоминает стереотип о кризисе среднего возраста: мужчины хотят чувствовать себя моложе через отношения с более молодыми женщинами. Некоторые клиенты психолога признавались, что больше не любят свою жену и хотели бы снова обрести любовь, пока еще есть время.

Женщины же, с другой стороны, часто добиваются развода, чтобы изменить свою жизнь. Даффи заметил, что многие его клиентки чувствуют себя все еще молодыми в свои 50-60 лет. Но их мужья кажутся старше и менее энергичными. Они часто строят новую карьеру, ищут новых приключений и возможностей. Такие женщины могут открыть бизнес, заняться спортом, чтобы привести себя в форму, или переехать в другую часть мира.

Развод Билла и Мелинды Гейтс

Будущие супруги познакомились в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к компании Билла Microsoft.

4 мая Билл и Мелинда Гейтс заявили о разводе после 27 лет супружеской жизни. У пары трое детей: Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

Пара уже согласовала, как разделит имущество в договоре о раздельном проживании.

5 мая супруги Гейтс начали делить имущество. Bloomberg оценивает их состояние в $145 млрд.

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Перевод: Лесь Дымань