ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеет слишком мало сил, чтобы напрямую создавать военную угрозу, а ее оружие "не подходит для таких военных целей".

Сейчас российская частная военная компания "Вагнер" в Беларуси не представляет прямой угрозы. Об этом рассказал директор Центра передового опыта НАТО в сфере стратегических коммуникаций (Стратком) Янис Сартс в эфире канала TV3, передает Радио Свобода.

Он отметил, что сейчас ЧВК "Вагнер" в Беларуси имеет слишком мало сил, чтобы непосредственно создавать военную угрозу, а ее оружие "не подходит для таких военных целей".

В то же время, по словам Сартса, "нельзя исключать провокаций с участием наемников на границе". Он обратил внимание на то, что некоторые вагнеровцы – это "бывшие спецназовцы, прошедшие подготовку для проведения диверсий".

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Кроме того, директор Stratcom отметил, что одной из причин, почему "вагнеровцы" не будут прибегать к каким-то активным действиям, является то, что группировка, которая расположена в Беларуси, "финансируется достаточно плохо", а наемники "ничего не делают, пока им не платят".

Кроме того, по словам Сартса, "непохоже, что кто-то готов финансировать диверсии", поэтому "уровень угрозы со стороны ЧВК "Вагнер" снизился".

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - что известно

Наемники ЧВК "Вагнер" передислоцировались в Беларусь после неудачного военного мятежа в РФ в конце июня. В их распоряжении есть лагерь, а, по официальной версии, занимаются они тем, тем, что обучают белорусских военных.

Они также постоянно переправляют на территорию Беларуси колонны с техникой, в том числе тяжелой.

При этом, присутствие наемников в Беларуси очень беспокоит Польшу и Литву. Они даже заговорили о закрытие своих границ с этой страной. А Польша направляет тысячи военных к границам с Беларусью.

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