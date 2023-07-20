После провала мятежа Пригожина в России его наемники прибывают в РБ.

Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнера", прибывшими в страну после неудачного мятежа в РФ их главаря Евгения Пригожина.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси, "вагнеровцы" проведут тренировки с беларускими военными на полигоне "Брестский":

"На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский".

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа Пригожина в РФ главарь "вагнеровцев" должен был выехать в Беларусь, а его наемники - вернуться в полевые лагеря. Ранее появился ряд сообщений СМИ о том, что в РБ прибывают колонны техники с территории России.

19 июля 2023 года утром российско-беларускую границу пересекла 8-я колонна ЧВК "Вагнер", она проследовала, как и все предыдущие, по Р43 и далее по М5.

Журналисты насчитали по меньшей мере 485 единиц техники наемников "Вагнера" на территории воинской части в поселке Цель.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что боевиков частной военной кампании "Вагнер" будет ждать смерть, если они попытаются прорваться на территорию Украины из Беларуси.

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