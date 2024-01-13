По словам Натальи Плаксиенко-Бутырской, в случае попытки захвата острова Пекин столкнется с большими сложностями.

В случае попытки захвата Тайваня Китай столкнется с большими сложностями. Об этом в эфире Эспрессо сказала эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская.

Так, на вопрос, легко ли будет Китаю одержать победу над Тайванем в случае вооруженного столкновения, она отметила, что Китаю нужно будет "очень много сил для того, чтобы занять остров".

"С одной стороны кажется, что остров можно блокировать, а с другой - Тайвань также готовится к этому варианту, пытается усилить свои силы ПВО, ракетные возможности, усилить даже свои резервы - продуктов, оружия", - сказала Плаксиенко-Бутырская.

По ее словам, Тайвань будет пытаться дождаться момента, когда США присоединятся или отправят помощь.

"Расчеты, которые я видела, они предполагают, что Китай должен отправить очень серьезные десантные силы, потому что остров очень холмистый, не имеет ровной местности. Поэтому нужны большие десантные войска, большая поддержка с моря, воздуха и большая ракетная поддержка - оно так кажется, что остров легко захватить, но прямое военное вторжение предполагает большие потери и очень хорошо спланированную компанию", - резюмировала эксперт.

Последние новости из Тайваня

В Тайване на выборах президента одержал победу прозападный кандидат Лай Чинте. Он выступает за отдельную идентичность Тайваня и отвергает территориальные претензии Китая. Чинте также пообещал сохранить мир в Тайваньском проливе, который является источником военной напряженности для двух крупнейших экономик мира, пообещав идти бок о бок с другими большими демократиями.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что поглощение его страной Тайваня "неизбежно".

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