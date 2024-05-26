По словам военного, многое будет зависеть также от того, будет ли страна иметь предупреждение о потенциальном нападении.

В случае нападения РФ на одну из стран-членов НАТО, пройдет две недели, пока союзники придут на помощь.

Об этом в интервью румынскому телевидению сказал американский генерал в отставке Бен Ходжес. "Если предположить, что мы не начали готовиться заранее, то Румынии и всем другим странам - Польше, Литве, придется ждать две недели, прежде чем прибудут дополнительные силы", - отметил Ходжес.

"Если задуматься над тем, как построена оборона НАТО, в частности, боевые группы передового присутствия, силы стран, которые будут останавливать первые атаки, противовоздушная оборона, сухопутная оборона, ВМС, то критической частью защиты является то, что страна должна понимать, что ей придется быть один на один с врагом около двух недель", - детализировал он.

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По словам Ходжеса, эти две недели пойдут на организацию войск других стран, а также всех сухопутных войск в стране, на которую было нападение.

"Воздушные силы смогут прибыть раньше, военно-морские силы других стран - Турции и Болгарии - также могли бы прибыть немного быстрее", - пояснил ситуацию Ходжес.

По словам Ходжеса, все будет зависеть также от того, будет ли страна иметь предупреждение о потенциальной атаке, "и будут ли иметь политические лидеры смелость начать действовать перед нападением, тогда эти две недели можно было бы значительно сократить".

По оценке Ходжеса, румынские власти на правильном пути в вопросе обороны, "ваши лидеры понимают реальную угрозу, исходящую от РФ, и потребность, чтобы румынские силы и народ были готовы защищать страну".

Военный также обратил внимание на важность третьей статьи устава НАТО. "Она говорит каждой стране об обязанности быть готовыми защищать себя и помогать защищать других. Третья статья не очень известна, но именно она требует 2% ВВП от стран-членов на оборону. Думаю, что эту цифру вскоре заменят на 3%", - сказал Ходжес.

Другие заявления Ходжеса

20 мая Бен Ходжес заявил, что перед тем, как отправлять в Украину свои войска, западные страны должны определить стратегическую цель этого шага, которая должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить РФ. А для победы необходимо уничтожить российскую логистику.

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