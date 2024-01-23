Аналитики отметили, что Россия совсем не будет учитывать последствия своих военных преступлений в Европе, как делает это в Украине сейчас.

Война России против НАТО может начаться по сценарию, предусматривающему три большие фазы.

Как говорится в аналитическом материале Daily Mail, угроза вероятного нападения России на европейские страны НАТО будет сохраняться в течение следующих 20 лет. Бригадный генерал в отставке Кевин Райан напомнил, что на фоне тревожных прогнозов Россия к увеличила расходы на оборону до 140 миллиардов долларов.

"Эти изменения не имеют смысла, если они направлены исключительно против нынешнего противника – Украины – страны, население которой составляет треть населения России, и которая еле держится сама. Изменения имеют смысл, только если Россия готовится к войне против такого масштабного противника, как НАТО", - отметил Райан.

Первая фаза: кибервойна и ракетные удары

Эксперты издания уверены, что вероятная война РФ против НАТО начнется с масштабных кибератак и ракетных ударов по целям в Восточной Европе и за ее пределами. Вероятно, Россия может попытаться разрушить спутниковые коммуникации стран Европы.

Прогнозы относительно вероятных ракетных ударов неутешительны для Европы.

"Россия не будет стесняться использования сотен высокоточных ракет большой дальности против гражданских целей по всей Европе", - отметил бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Годжес.

Он также добавил, что россиян "не волнуют последствия этих военных преступлений". Под угрозой находятся морские порты, аэропорты и транспортные узлы, не говоря уже о военных штабах и аэродромах.

Вторая фаза: вторжение с суши, моря и воздуха

Вероятно, после ракетных ударов и кибератак последует вторжение с суши, моря и воздуха. Эксперты считают, что оно может начаться в Сувалкском коридоре между Польшей, Литвой и российским Калининградом. Если захват коридора будет успешным, россияне распространят вторжение на одну из стран Балтии Литву, Эстонию или Польшу. Дальнейший ход событий и продвижение вторжения будет зависеть от первоначальной реакции НАТО.

"Если бы мы колебались, то невыполнение наших обязательств согласно статье 5 по защите государств-членов... разорвало бы альянс. Это было бы потрясающим ударом для НАТО, если бы мы не выполнили то, что мы сказали, что собираемся сделать", - сказал генерал Годжес.

Впоследствии флот России попытался бы взять под контроль Северный морской путь, самый доступный арктический судоходный путь, который может стать новой магистралью для международной торговли, что стало бы разрушительным для стран НАТО с точки зрения экономики и безопасности.

Вступление союзников в войну

Эксперты считают, что на сторону России моглиб стать Иран, Китай и Северная Корея. Например, Китай может использовать войну между Россией и НАТО для потенциального вторжения на Тайвань, однако, вряд ли будет представлять прямую угрозу для Европы. В свою очередь, Иран может принять непосредственное участие в конфликте с НАТО на стороне России.

Северная Корея может прибегнуть к ядерному оружию, считает Брюс Беннетт, исследователь по вопросам международной обороны RAND Corporation, или же "прямо угрожать США применением ядерного оружия".

Как избежать этой войны

Аналитики уверены, что Россию можно сдержать от войны с НАТО. Годжес отметил, что описанный выше сценарий не является неизбежным, но "мы должны четко осознавать угрозу".

"Лучший способ предотвратить нападение России на НАТО - это помочь Украине одержать победу над Россией сейчас", - отметил генерал.

Он считает, что полномасштабная война может произойти только если Россия будет чувствовать, что НАТО не готово или недостаточно объединено, чтобы противостоять ей.

Считает бригадный генерал Райан считает, что к войне надо готовиться, чтобы ее предотвратить. Не готовясь, можно накликать ее.

Александр Лорд, ведущий аналитик по вопросам Европы и Евразии компании Sibylline, занимающейся глобальным анализом рисков, отметил: "Ядерное сдерживание остается основой стратегий предотвращения полномасштабной войны между Россией и НАТО".

Угроза войны с НАТО: последние новости

Как известно, страны Балтии с первого дня полномасштабной войны активно поддерживают Украину. Неоднократно звучали заявления, что РФ может не остановиться на Украине и расширить свою агрессию на соседние страны.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр сказал, что странам альянса нужно готовиться к войне с Россией. С аналогичным заявлением выступили ранее в Швеции.

Министр обороны Германии Борис Писториус также считает, что война с Россией возможна. По его словам, это может произойти уже через пять-восемь лет.

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