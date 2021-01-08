Сотрудник правоохранительных органов пострадал во время беспорядков.

В США умер представитель правоохранительных органов после штурма Капитолия.

Об этом информирует CNN.

Сообщается, что умер сотрудник полиции Капитолия. По информации источников СМИ, мужчина умер от полученных при беспорядках травм.

Других подробностей пока не приводится.

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Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (Округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста 6 января.

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Автор: Денис Прядко