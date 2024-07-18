По данным страны, бригада будет насчитывать около 200 военных, но есть нюанс.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в июне заявил, что его страна планирует подготовить и вооружить одну бригаду Вооруженных Сил Украины. Учения стартуют уже в сентябре, а формирование бригады будет проведено до декабря 2024 года, сообщает Defense Express.

Издание отметило, что речь идет о бригаде, но по французскому штатному составу и вместо около 5 тысяч человек она будет насчитывать 2100 человек. В материале отметили, что об этом сообщила национальная радиосеть France Info и указала, что такая численность приближена именно к французским бригадам.

"Но со стороны Defense Express должны подставить это утверждение под сомнение, потому что в вооруженных силах Франции другая и бригады значительно больше. Более того, в основе бригад - не батальоны, а полки. В частности, в 7-й бронетанковой бригаде - около 8000 человек в семи полках. В 6-й легкой бронекавалерийской бригаде - 7500 человек в семи полках. Даже в "самой легкой" 27-й горной пехотной бригаде - 6500 человек в трех полках и трех батальонах", - отметило издание. Видео дня

Также Defense Express отметило, что дополнительные детали от издания также ставят под вопрос то, что речь идет о французском штатном расписании. Потому что, со ссылкой на документы, которые появились у французских журналистов утверждается, что эта бригада получит 128 бронетранспортеров VAB, 24 "легких танков" и 18 САУ Caesar.

"Учитывая такое количество БТРов, то в целом речь идет об ориентировочной потребности на обычную украинскую механизированную бригаду условного на 2021 год трехбатальонного состава, но с батареей артиллерии и двумя ротами на "легких танках". В то же время тогда общее количество личного состава в 2100 человек не соответствует общим 4,5-5 тысячам человек, но хорошо коррелируется со штатным расписанием на непосредственные боевые составляющие", - отметили в материале.

По данным издания, подготовка украинских военных стартует уже в сентябре, а формирование бригады будет проведено до декабря 2024 года. При этом подготовка бригады, или только ее боевых элементов, как единого целого значительно лучше проведения учений отдельных бойцов, которые затем будут проходить слаживание отдельно, подчеркнул Defense Express.

Война с РФ - приедут ли в Украину иностранные военные

Как ранее писал УНИАН, Франция направит в Украину инструкторов для подготовки военных. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что он уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры.

Также УНИАН сообщал, что в Украину могут прибыть учебные военные контингенты партнеров с вооружением.

"Я думаю, что как только будут инструкторы, будут военные контингенты. Мне кажется, что эти инструкторы приедут не только наши силы учить. Они приедут перенимать опыт как воюют россияне, понять, осознать, научиться, чтобы готовить своих. Готовить тех, которые могут приехать после инструкторов, готовить иностранные войска, которые могут зайти в Украину при определенных условиях. Это может быть подготовка", - сказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

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