Катков отметил, что во французской прессе информация о том, что украинские пилоты якобы обучаются на истребителях Mirage-2000, появилась еще в марте 2023 года.

Франция может готовиться к передаче Украине до 20 истребителей Mirage-2000-5. Такое мнение высказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Информация о том, что Украина 100% получит от Франции истребители Mirage-2000-5, появилась именно от президента страны. Причем отмечаются сроки в полгода. Впрочем, важно отметить, что во французской прессе информация о том, что украинские пилоты якобы учатся на истребителях Mirage-2000, появилась еще в марте 2023 года. Затем эта информация была опровергнута командованием Воздушных сил. На официальном уровне в Сенате Франции возможность передачи этих самолетов Украине обсуждалась зимой 2022-2023 годов", – сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Катков напомнил, что недавно было обнародовано интервью с послом Франции в Украине. Дипломат сказал, что обучение и подготовка пилотов на самолетах Mirage-2000 занимает месяцы.

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"Пока неизвестно, какой это срок, потому что и полгода можно считать как несколько месяцев. Относительно количества истребителей Mirage-2000-5, которые Франция может передать Украине, то эта информация держится в тайне. Впрочем, можно констатировать, что речь идет о 20 единицах. Именно такое количество этих самолетов находится на вооружении Франции и все равно снимается с вооружения. Об этом и подчеркивал министр обороны Франции. Он отметил, что вся техника, которая снимается с вооружения, передается в Украину", – резюмировал Катков.

Самолеты для Украины: последние новости

В этом году Украина получит недостаточное количество истребителей F-16, чтобы на равных бороться с авиацией российских войск, заявил Владимир Зеленский. По словам президента, есть "серьезное количество самолетов", о котором он договорился с другими странами, и после этих договоренностей "есть некоторые процессы с обеих сторон".

Между тем в Германии правительство отвергло призыв лидера ХДС Фридриха Мерца о поставках боевых самолетов Украине. Государство не планирует таких поставок.

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