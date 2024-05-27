Он уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры.

Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", – написал он.

Отмечается, что совместно с министром обороны Рустемом Умеровым они провели видеовстречу с министром вооруженных сил Французской Республики Себастьеном Лекорню.

Видео дня

Сырский добавил, что верит, что решимость Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту.

"Поблагодарил господина министра за дружескую поддержку французского народа и военную и экономическую помощь Украине для отражения российской военной агрессии", – отметил главнокомандующий.

Иностранные инструкторы в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун отметил, что Соединенные Штаты Америки сейчас не имеют планов возвращать военных инструкторов в Украину для тренировочных миссий.

Браун отметил, что до февраля 2022 года военнослужащие США были привлечены к тренировочному процессу в Украине, но сейчас этого не происходит.

"В конце концов, как этот конфликт завершится и мы будем в лучших условиях, тогда я предполагаю, мы получим возможность вернуть инструкторов. Но, пока нет планов вернуть инструкторов США в Украину", – подчеркнул он.

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