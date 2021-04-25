По его словами, речь идет о неосторожном обращении с боеприпасами и возможной причастности иностранных спецслужб.

Президент Чехии Милош Земан заявляет о двух основных версиях причин взрывов боеприпасов на складе в Врбетице в октябре 2014 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на "Радио Прага".

По словам главы государства, это - неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб.

"Необходимо дождаться итогов расследования по взрывам в Врбетице, прежде чем делать выводы, так как доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки" - Службы безопасности и информации (BIS), утверждал чешский лидер.

"Однако из этого не следует, что отсутствуют подозрения, что они там действительно были", - добавил он.

Если же версия о причастности иностранных агентов не подтвердится, то из этого, по словам Земана, последует вывод, что "это была игра спецслужб, что серьезным образом отразится на внутриполитической жизни… страны".

В то же время он отметил, что "двое русских, подозреваемых в отравлении Скрипалей", посещали территорию Чехии.

"Уж точно они не были здесь в отпуске", - добавил он.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешские спецслужбы предоставили ему однозначные доказательства причастности офицеров российской военной разведки к взрыву боеприпасов в деревне Врбетице, унесшему жизни двух человек.

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Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Светлана Закелова