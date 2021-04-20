Прага отправила домой около двух десятков российских дипломатов, узнав, что агенты ГРУ взорвали склад боеприпасов на чешской территории семь лет назад.

Чехия призывает страны Евросоюза и НАТО продемонстрировать солидарность с Прагой и тоже выслать дипломатов России. Об этом сказал вице-премьер-министр страны Ян Гамачек во время сегодняшней пресс-конференции.

"Мы призываем к коллективным действиям, нацеленным на совместную депортацию членов российской службы разведки", - цитирует Novy Čas слова Гамачека, который также возглавляет чешское МВД, а также временно исполняет обязанности министра иностранных дел.

Читайте такжеLidove Noviny: Россия стремится завоевать своих "экс-вассалов" от Украины до ЧехииОн также вызвал на разговор посла России в Праге, чтобы рассказать ему о следующих шагах чешского правительства, а также объяснить протест Чехии против российский действий. В понедельник Прага выслала 18 работников российского посольства, которые были офицерами спецслужб. Таким образом Чехия ответила на взрыв склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году, который устроили агенты ГРУ.

В ответ Россия выслала 20 работников посольства Чехии в Москве. По словам Гамачека, это фактически парализовало работу чешской дипломатической миссии.

Скандал между Чехией и Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Перевод: Лесь Дымань