Чехия хочет, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, позволяющие перемещаться только по территории страны пребывания, но не по остальным странам Шенгенской зоны.

Страны-члены ЕС обсуждают вопрос об ограничении поездок российских дипломатов после того, как Чехия пожаловалась, что за потенциальными шпионами сложно следить из-за открытых границ внутри ЕС.

По информации Financial Times, на прошлой неделе Чехия распространила среди стран ЕС документ, в котором предлагает обсудить эти ограничения в рамках 12-го пакета санкций против России.

Чехия хочет, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, позволяющие перемещаться только по территории страны пребывания, но не по остальным странам Шенгенской зоны. Она также хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, которые сложнее подделать или связать с фальшивыми документами. Особо Прага подняла вопрос, касающийся чиновников, которым Австрия выдает визы для работы в учреждениях ООН в Вене и которые затем могут выезжать в Чехию или другие страны.

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FT отмечает, что обсуждение предложения Чехии находится на ранней стадии. Издание предполагает, что из-за сложных юридических вопросов эта инициатива вряд ли появится в 12-м пакете санкций.

Отношения Чехии и РФ - детали

Власти Чехии с начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины помогают бороться с захватчиками. Прага оказывала Киеву как гуманитарную, так и военную помощь, а также предоставила убежище украинцам, которые спасались от войны.

В Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинили Чехию в "русофобии". В Праге напомнили, кто напал на Украину и оккупировал ее территории.

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