Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине, отмечается в сообщении МИД.

Чехия хочет заменить исключенную Россию в Совете ООН по правам человека.

Об этом говорится в сообщении МИД страны в Twitter.

Отмечается, что "Россия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине. Именно поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека приостановлено".

Кандидатура уже подана.

"Чехия является кандидатом на вакантное место в Совете ООН по правам человека. Чехия продолжит продвигать и защищать права человека дома и во всем мире", - пишет пресс-служба министерства.

Что предшествовало

Генеральная Ассамблея ООН 7 апреля приостановила членство России в Совете ООН по правам человека.

Этому предшествовало заседание, на котором организация обсуждала военные преступления русских в Буче и других городах вблизи Киева, которые были под временной оккупацией РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: