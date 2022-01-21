Развертывание российских войск у границ Украины называют глобальной угрозой.

Эксперты показали нынешний циферблат "Часов судного дня", которые символически указывают, как близко человечество подошло к глобальной катастрофе, способной его уничтожить.

Об этом шла речь на виртуальной конференции.

Мир - как и год назад - находится в 100 секундах от своего конца, согласно "Часам судного дня" - проекту, начатому американским изданием Bulletin of the Atomic Scientists. По замыслу, когда часы покажут полночь, наступит апокалипсис.

По мнению экспертов, мир уязвим перед катастрофой, вызванной ядерным оружием, изменением климата и прорывными технологиями в других областях не меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

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Эксперты отмечают, что смена руководства США в 2021 году дала надежду, что глобальная гонка к катастрофе будет остановлена или даже обращена вспять. И позитивные изменения есть, но их недостаточно.

"Новая американская администрация кое-что изменила в политике США, сделав мир более безопасным. … Тем не менее одной лишь смены руководства США было недостаточно, чтобы обратить вспять негативные тенденции в области международной безопасности, которые давно формировались и сохранялись на горизонте угроз в 2021 году", - говорится в сообщении.

Среди актуальных угроз называют:

напряженные отношения США с Россией и Китаем;

безудержную ядерную и ракетную экспансию Северной Кореи;

безуспешные попытки возродить ядерную сделку с Ираном;

недостаточные результаты в борьбе с изменением климата;

биологические угрозы, среди которых COVID-19 — не последняя;

распространение дезинформации;

развертывание российских войск на границе с Украиной и др.

"Украина остается потенциальной горячей точкой, а развертывание российских войск на границе с Украиной усиливает повседневную напряженность", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В 2018 и 2019 годах "Часы судного дня" находились на отметке 2 минуты до полуночи.

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