Эксперты считают, что в этом году наша цивилизация все еще чрезвычайно близка к глобальной катастрофе, которая угрожает самому ее существованию.

Эксперты показали нынешнее время на так называемых "Часах судного дня", которые символически указывают, на сколько близко человечество подошло к глобальной катастрофе, способной его уничтожить. По замыслу, когда часы покажут полночь, наступит апокалипсис.

В 2021 году его стрелки как никогда близки к полуночи, - пишет Newsweek. Члены редакции Bulletin of the Atomic Scientists показали нынешний циферблат "Часов судного дня" во время виртуальной конференции. Его стрелки показывают, что до апокалиптической полночи осталось всего 100 секунд. На такое время часы перевели в 2020 году, когда пандемия коронавируса еще только набирала обороты. И это худший показатель с 1947 года, когда "Часы судного дня" вообще был создан.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Цивилизации гибнут, когда наступит конец нашей?Сам журнал Bulletin of the Atomic Scientists появился в 1945 году. Его основателем выступил известный физик Альберт Эйнштейн. Так ученый отреагировал на первый в истории ядерный удар, который провели США в ходе Второй мировой войны. Эксперты говорят, что угроза для выживания человечества сегодня даже еще выше, чем тогда.

В дополнение к ядерной угрозы и проблем с экологией, в 2020 году мир так и не смог побороть пандемию COVID-19. Показатели часов обычно основаны на ядерных рисках, изменениях климата и влиянии технологий. Но при переводе стрелок оцениваются и другие угрозы для существования человечества.

Президент и исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон отметила, что пандемия COVID-19 доказывает, что человечество до сих пор катастрофически не готово бороться с потенциальными апокалиптическими угрозами.

"Стрелки Часов судного дня показывают, что до полуночи осталось 100 секунд. И это ближе к полуночи, чем когда-либо. Смертельная и страшная пандемия COVID-19 служит историческим звонком для пробуждения, яркой иллюстрацией того, что национальные правительства и международные организации не готовы бороться с угрозами ядерного оружия и климатических изменений, которые по-настоящему способны уничтожить цивилизацию", - сказала она.

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Перевод: Лесь Дымань