Беженцы из Украины, которые вынужденно оказались на территории страны-агрессора, жалуются, что организация может даже отказывать им в помощи.

Украинцы, которые вынужденно оказались на территории РФ, все чаще жалуются на то, как им "помогает" российский Красный Крест (РКК). Организация выдает беженцам чашки с изображением Путина и рашистской символикой.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

"Однажды мы с другими волонтёрами помогали украинцам разбирать гуманитарную помощь, которую они получили от Красного Креста. Среди вещей мы нашли кружки с Путиным, футболки с ним и с буквой "Z", - рассказала Валентина, волонтер из Твери.

Она отметила, что подобные "подарки" выглядят максимально жестоко и неэтично. Валентина является независимым волонтером, она пытается помочь украинцам в РФ, хотя власти страны-агрессора всячески ограничивают подобные попытки.

Кремль будто бы хочет полностью изолировать вывезенных из Украины людей, их размещают в специальных центрах, куда могут попасть только избранные волонтеры.

"Верстка" отмечает, что РКК изначально появился как часть Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Однако сейчас организация не входит в Международный комитет Красного Креста и никому не подчиняется. Власти РФ неоднократно пытались ввести госконтроль над РКК на официальном уровне.

Сейчас организацией руководит 28-летний Павел Савчук. Ранее он работал в волонтерских организациях, учредителем которых была "Росмолодежь", это агентство курирует администрация Путина. Иными словами, руководитель РКК явно не аполитичен.

Журналисты узнали, что Савчук в 2017 году был замдиректора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава РФ. А директором центра был сын министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой Георгий Надарейшвили. К тому же, Савчук и Надарейшвили учились в одному университете.

"Дружба с Надарейшвили и работа в проектах Администрации Президента, вероятно, помогли будущему руководителю Красного Креста в продвижении по карьерной лестнице", - сообщили "Верстке" источники.

Согласно уставу Международного о Красного Креста, организации движения не могут принимать какую-либо сторону военного конфликта. Однако некоторые члены и представители РКК открыто поддерживают полномасштабное вторжение РФ в Украину, которое Путин решил называть "спецоперацией".

"Например, председатель Кировского регионального отделения Юрий Басманов состоит в организациях "Боевое братство" и "Союз Добровольцев Донбасса", которые активно приглашают контрактников из Кировской области воевать на территории Украины", - сообщает издание.

Помимо этого, некоторые отделения РКК в регионах страны-агрессора снабжают гуманитаркой российских военных. Некоторые отделения даже не скрывают, что отправляют гуманитарные грузы оккупантам, которые принимают участие в полномасштабном вторжении в Украину.

Пресс-служба Международного комитета Красного Креста лишь разводит руками и отмечает, что если участники РКК демонстрируют свои политические взгляды, другие организации ничего с этим поделать не могут.

На этом "помощь" украинцам от Красного Креста в РФ не заканчивается. Жители Мариуполя, которых оккупанты вынудили выехать на территорию страны-агрессора, нередко сталкиваются с хамством от волонтеров РКК. Они обвиняют украинцев в том, что те якобы "слишком много требуют". На самом же деле, рассказала "Верстке" волонтер из Твери, мариупольцы просто звонили в РКК и спрашивали, могут ли им оказать помощь.

По словам Валентины, работа РКК устроена по "принципу несистематизированного равнодушия". Слова волонтера подтвердили люди из других регионов РФ, которые так же пытаются помочь украинцам и нередко слышат о хамстве Красного Креста.

Однако в организации пытаются откреститься от всех таких историй. Представители Красного Креста утверждают, что подобные инциденты - лишь "частные случаи". А люди, которые жалуются на отказ в помощи, якобы просто не приносят все необходимые документы или попросту "неправильно" заполняют заявки.

В пресс-службе Международного комитета Красного Креста также рассказали, что российская организация получила от них порядка 900 тысяч швейцарских франков на помощь украинским беженцам. "Верстка" связалась с украинцами, которые сейчас находятся в российских регионах, где якобы выдается такая помощь. Оказалось, что многие беженцы не получали деньги, так как столкнулись с трудностями.

"Я звонила в 20‑х числах мая. Мне сказали, что гуманитарной помощи сейчас нет. Моему ребёнку тогда был месяц. В РКК записали мои контакты и сказали, что когда что-то появится, мне сообщат первым делом. Чуть позже им звонила моя знакомая, которая только приехала. Они сказали ей, что прямо сейчас выдают помощь тем, кто прибыл 18 мая. Я им снова набрала... Мне опять сказали, что ничего нет. Звоню ещё через три дня, и они заявляют, что помощь закончилась — последнюю выдали вчера", - рассказала изданию женщина из Мариуполя, которая сейчас находится в Ростовской области.

Сейчас ребенку украинки уже три месяца, она так и не получила деньги от РКК. Информацию о таких проблемах с получением помощи от Красного Креста подтвердили еще три человека из Украины.

Однако в РКК лишь отмечают, что им "жаль" из-за того, что журналисты нашли такие "негативные примеры". В попытках оправдаться организация не комментирует истории с выдачей чашек с рашистской символикой. Вместо этого в РКК утверждают, что украинцы в РФ получают средства личной гигиены, одежду и даже бытовую технику. Однако истории волонтеров говорят совсем о другом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин разрешил раздавать гражданство РФ всем украинцам в упрощенном порядке.

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