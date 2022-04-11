Речь идет, в частности, о противотанковом оружии и зарядах к нему.

Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на $20 миллионов, в частности - противотанковое оружие и заряды к нему.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко во время телемарафона.

Он отметил, что также Австралия передает Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 38 млн долларов. "Первые машины уже полетели в Украину, а остальные будут доставлены в скором времени"- сообщил посол.

По его словам, правительство Австралии объявило о выделении Украине дополнительной военной помощи "на сумму 20 миллионов долларов, которая охватывает противотанковое оружие и заряды к этому оружию".

"Для Австралии это большой шаг вперед. К тому уже оказали помощь на сумму 70 миллионов долларов. Это уже четвертый пакет или объем, который предоставляется", - подчеркнул Мирошниченко.

Как сообщал УНИАН, ранее первые из 20 бронемашин Bushmaster выехали из Австралии в Украину. Это произошло через неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский специально попросил эти полноприводные автомобили австралийского производства.

20 бронеавтомобилей окрашены в оливково-зеленый цвет, чтобы соответствовать условиям эксплуатации. Кроме того, с обеих сторон нарисован украинский флаг с надписью "Едины с Украиной" на английском и украинском языках. Отмечается, что две бронемашины сделаны в компоновке скорой помощи. Кареты скорой помощи имеют традиционную эмблему Красного Креста.

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