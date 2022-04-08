Зеленский обратился о предоставлении Украине бронемашин Bushmaster во время видеообращения к австралийскому парламенту 31 марта.

Первая из 20 бронемашин Bushmaster уехала из Австралии в Украину через неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский специально попросил эти полноприводные автомобили австралийского производства.

Транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster, который может перевозить четыре Bushmaster, в пятницу вылетел с восточного побережья города Брисбен в Европу, пишет Associated Press со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

20 бронемашин Bushmaster стоят 50 миллионов австралийских долларов, что составляет 37 миллионов долларов США.

Транспортные средства являются дополнительной поддержкой к военной и гуманитарной помощи на 116 миллионов австралийских долларов (87 млн долларов США), ранее предоставленной Украине.

Зеленский обратился о предоставлении Украине бронемашин Bushmaster во время видеообращения в австралийском парламенте 31 марта.

"И как только он попросил, мы ответили "да", - сказал Моррисон.

Бронемашина Bushmaster

Bushmaster - бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4, который был разработан австралийской компанией Perry Engineering в 90-х годах. Эта машина предназначена исключительно для перевозки личного состава, обеспечивая защиту от легкого стрелкового вооружения и фугасов.

То есть это один из многих классических бронеавтомобилей также известных как MRAP. По своим тактико-техническим характеристикам он сильно не отличается от аналогичных машин, включая бронемашины от украинских производителей, которые находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины. Единственное, что привлекает внимание - большое десантное отделение на 9 бойцов.

Bushmaster - характеристики бронеавтомобиля

Боевая масса максимальна : до 15,4 т.

: до 15,4 т. Мощность двигателя : 300 л.с.

: 300 л.с. Максимальная скорость : 100 км/ч

: 100 км/ч Класс бронезащиты : противопулевая до 7,62 мм и 8-кг фугаса.

: противопулевая до 7,62 мм и 8-кг фугаса. Экипаж и десант : 1+9 человек

: 1+9 человек Вооружение : 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет

: 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет Цена : ориентировочно $500 000

Таким образом, Bushmaster, даже если он и будет поставлен в ВСУ, никак кардинально не повлияет на преимущество в оружии и технике в войне против армии РФ.

В то же время в Австралии есть определенные образцы вооружения, которые, в теории, возможно передать и внести огромный вклад в борьбу против диктатуры и тирании РФ. А главное - не будет огромным бременем для обороноспособности этой страны.

Напомним, ранее США одобрили передачу Украине тысяч комплексов Stinger и Javelin, сотен беспилотников-камикадзе Switchblade для защиты в войне против РФ.

Таким образом общая помощь США Украине составила примерно $1,7 млрд с начала российского вторжения. Эта сумма включает и $300 млн, одобренных в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: