В НАТО не получали запрос на размещение войск в Украине, но Украина просит предоставлять вооружение и боеприпасы.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не имеет планов направлять боевые войска в Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что НАТО не является стороной в войне России против Украины и не будет участвовать в конфликте, но оказывает поддержку Украине для ее самообороны.

Он сказал, что надо помнить, что Россия осуществляет вторжение в Украину и перемещает через границу войска, боевые танки, самолеты, ракеты для установления контроля над Украиной, что является нарушением международного права.

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Украина защищает свою землю и территории. В международном праве и Уставе ООН закреплено, что самозащита является законной.

"Это то, что делает Украина. Мы имеем право поддерживать Украину в ее обороне. Это делают союзники НАТО. Мы не имеем никаких планов размещения каких-либо боевых войск в Украине. Нет запроса для этого, но украинцы просят технику, боеприпасы и оружие. И мы обеспечиваем этим Украину. Но это не делает союзников НАТО стороной конфликта", - подчеркнул Столтенберг.

Разговоры об отправке войск НАТО в Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет официального консенсуса нет, он не исключает возможности отправки западных войск в Украину в будущем. Это заявление было воспринято с несогласием среди других союзников Франции. Ведущие страны, одна за другой, заявляли, что не имеют таких планов.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что решение одной из стран отправить войска в Украину повлияет на всех в альянсе. Он подчеркнул, что в Украине нет войск НАТО и альянс не намерен их размещать.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военнослужащие НАТО не будут воевать в Украине, однако смогут выполнять учебные миссии.

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