Если какая-то из стран-членов потенциально пойдет на это, то она должна провести консультации с другими союзниками.

Решение какой-то из стран-членов НАТО отправить войска в Украину затронет интересы всех союзников. Такие важные решения требуют консультаций.

Об этом сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью АрмияInform, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности ввода западных войск в Украину.

Адмирал подчеркнул, что в Украине нет войск НАТО и Альянс не имеет планов размещать их на территории страны. Относительно идей отдельных стран, Бауэр подчеркнул, что необходимы консультации со всеми союзниками.

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"Но если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальными Альянса. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-то окажется в трудной ситуации. Итак, надо быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения", - отметил Бауэр.

Войска НАТО в Украине - возможно ли это

В конце февраля французский лидер заявил, что "ничто не исключено" относительно официального размещения войск НАТО в Украине, хотя его американские и немецкие союзники поспешили открыто и неоднократно исключить такую возможность.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция якобы уже готовит контингент для отправки в Украину. В комментарии пропагандистскому ТАСС он сказал, что первая группа будет состоять из около 2 тысяч военнослужащих.

Министерство Вооруженных сил Франции отреагировало на слова Нарышкина.

"Информация, переданная Сергеем Нарышкиным, директором российской внешней разведки, является частью систематического использования массовой дезинформации, широко применяемой Россией. Мы призываем к максимальной бдительности, чтобы избежать любых манипуляций такого рода", - написали там.

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