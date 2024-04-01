Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что президент Франции имел в виду сферу обучения, когда говорил о возможности отправки войск в Украину.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что военнослужащие НАТО не будут воевать в Украине, однако смогут выполнять учебные миссии. Об этом он сказал в интервью Die Presse.

По его словам, сейчас у каждой страны-члена альянса есть военный персонал в Украине, а именно военные атташе и люди, которые находятся там на непостоянной основе.

Кроме того, Певкур отреагировал на недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможной отправки войск в Украину. Министр подчеркнул, что французский лидер имел в виду сферу обучения.

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"Мы обучаем украинских солдат в Великобритании, 1 500 украинцев уже прошли обучение в Эстонии, а еще большее количество - в Польше. Вопрос следующий: могли бы мы сделать то же самое в Украине, чтобы ускорить процесс обучения, ведь каждое путешествие через границу занимает определенное время? Но это не означает, что европейские солдаты будут сражаться в окопах в Украине", - объяснил политик.

Отправка западных войск в Украину: что известно

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил варианта отправки западных войск в Украину. Такие слова вызвали бурную реакцию партнеров Украины, в частности Германии и других стран.

В то же время председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что решение одной из стран отправить войска в Украину повлияет на всех в альянсе. Он подчеркнул, что в Украине нет войск НАТО и альянс не намерен их размещать.

"Но если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет иметь связь с остальными Альянса. Мы пообещали друг другу помогать, если кто-то окажется в трудной ситуации. Итак, надо быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения", - отметил Бауэр.

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