Премьер Китая планирует встрретиться с Путиным.

Премьер госсовета Китая Ли Цян, являющийся вторым официальным лицом Китая при лидере Си Цзиньпине, планирует посетить Россию и Беларусь в ходе четырехдневного визита и встретиться с российскими чиновниками в Москве.

Как пишет CNN, ссылаясь на российские госСМИ, Ли Цян в среду встретится с президентом России Владимиром Путиным и проведет переговоры о китайско-российском сотрудничестве и стратегических связях с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Китайско-российские отношения в новую эпоху демонстрируют новую силу и жизнеспособность, укрепляя взаимное политическое доверие, плодотворное сотрудничество в различных областях, глубоко укоренившуюся дружбу, тесную и эффективную международную координацию", - заявил китайский чиновник, добавив, что визит направлен на "углубление взаимовыгодного сотрудничества".

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Это первый визит высокопоставленного китайского чиновника в Россию после вторжения украинских войск в Курскую область России две недели назад.

Отношения Китая и России

Китайские чиновники пытаются представить свою страну в качестве нейтрального посредника в войне, но при этом почти не контактируют с Киевом на высоком уровне, продолжая углублять отношения с Москвой в области торговли, дипломатии и безопасности. Ранее издание The New York Times сообщило, что Китай и Россия заключили неофициальный политический и экономический союз против Запада. Сейчас они усиливают сотрудничество и проводят более провокационные военные учения.

В то же время Китай отреагировал на наступление Украины на Курскую область РФ. В стране призвали к деэскалации конфликта.

"Китай принял к сведению соответствующую ситуацию. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и понятна", - говорится в заявлении МИД.

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