Усиление такого сотрудничества вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Китай и Россия заключили неформальный политический и экономический альянс против Запада. Сейчас они усиливают сотрудничество между своими вооруженными силами, проводя все более провокационные военные учения, пишет The New York Times.

В прошлом месяце китайские и российские бомбардировщики дальнего радиуса действия впервые вместе проводили патрулирование вблизи Аляски. Днями ранее страны впервые за восемь лет провели военно-морские учения с боевой стрельбой в Южно-Китайском море. И они чаще поднимались в небо и вместе плавали в водах вблизи Тайваня, Японии и Южной Кореи, где Америка имеет стратегические интересы.

Военные учения являются, в некотором смысле, самым ярким выражением сближения между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, которые пытаются бросить вызов своему главному геополитическому сопернику – Соединенным Штатам Америки.

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Китай был разочарован американскими торговыми ограничениями и созданием Вашингтоном альянсов безопасности в Азии. Он пытается задобрить европейские страны с помощью торговли и усилить свое влияние среди более бедных стран с помощью инвестиций.

"Пекин все больше чувствует, что дипломатических и экономических действий недостаточно, чтобы донести свою позицию до Вашингтона, поэтому он все больше полагается на свои военные силы как на инструмент сигнализации. Партнерство с Россией – это способ усилить послание Пекина", – сказал Брайан Гарт, научный сотрудник проекта "Китайская мощь" Центра стратегических и международных исследований.

Для Вашингтона эти учения сеют сомнения относительно того, смогут ли Соединенные Штаты победить в войне в Азии против объединенных сил Китая и России. Хотя американские военные планировщики уже давно рассматривают сценарии с Китаем и Россией по отдельности, они уделяли меньше внимания перспективе совместных действий двух ядерных держав, поскольку это уже давно казалось маловероятным.

Война в Украине: как изменилось сотрудничество РФ и Китая

Усиление союза между Китаем и Россией стало ключевым фактором в войне РФ против Украины. Соединенные Штаты заявляют, что Путин не смог бы поддерживать военные усилия, если бы Китай не продолжал покупать огромные объемы российской нефти и не поставлял России технологии двойного назначения, которые могут быть применены на поле боя.

Пекину же Россия нужна как единственный мощный партнер в противовес Соединенным Штатам.

"Китай оказался в очень сложной геополитической ситуации. У него фактически нет союзников. Россия – единственная страна, которая может что-то изменить", – считает эксперт по китайско-российским отношениям в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее Александр Королев.

Самой большой угрозой для России, если она присоединится к Китаю в любом конфликте, является угроза ее ядерного арсенала, крупнейшего в мире. В то же время "есть много вещей, которые Россия может сделать, чтобы помочь Китаю, и которые не включают в себя войну", сказала научный сотрудник по международным исследованиям Стэнфордского университета Ориана Скайлар Мастро.

Сухопутная граница России с Китаем протяженностью 2500 миль может оказаться критически важной для доставки оружия, нефти и других товаров, если Соединенным Штатам и их союзникам удастся установить морскую блокаду Китая. Россия также может отказать в доступе к воздушному пространству вблизи своих границ, особенно вблизи Японии, где расположены базы США.

"В сценарии затяжной войны эта поддержка значительно усложнит задачу заставить Китай капитулировать", – говорит д-р Мастро.

Расширение границ сотрудничества

Чтобы послать эффективный сигнал, военные учения, как правило, должны создавать новые прецеденты. Так было 24 июля, когда два китайских стратегических бомбардировщика H-6 и два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 впервые совершили совместное патрулирование вблизи Соединенных Штатов. Самолеты, как считается, вылетели с аэродрома Анадырь на Чукотке, восточном регионе России.

Четыре бомбардировщика вошли в зону идентификации ПВО Аляски, которая была бы недосягаемой для H-6, если бы он взлетел из Китая, поскольку максимальная дальность полета этого самолета составляет 3700 миль. Патрулирование, которое было перехвачено американскими и канадскими истребителями, произошло через два дня после того, как Пентагон опубликовал новый доклад об арктической стратегии, в котором отметил усиление сотрудничества между Китаем и Россией в регионе и угрозу, которую оно представляет для Соединенных Штатов.

"Использование российской авиабазы китайскими военными самолетами может свидетельствовать о том, что обе армии могут общаться, работать вместе и использовать ресурсы друг друга, что является частью того, что на военном языке называется оперативной совместимостью. Это также отражает растущий уровень доверия между двумя странами, которые не всегда были дружественными. Обе страны также намекнули на создание совместной системы противоракетной обороны, которая могла бы обеспечить как Китай, так и Россию более ранним предупреждением о ядерном ударе, что позволило бы им быстрее реагировать", – говорится в материале.

В Соединенных Штатах растет беспокойство

Военные Китая и России еще далеко не настолько интегрированы, как американская армия с партнерами по НАТО. Но усиление сотрудничества между ними вызывает беспокойство в Вашингтоне. В докладе, опубликованном в прошлом месяце уполномоченной Конгрессом Комиссией по национальной оборонной стратегии, углубление взаимодействия между Китаем и Россией названо "самым значимым стратегическим развитием за последние годы".

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила на слушаниях в Сенате, что американские чиновники должны рассмотреть, как Россия может помочь, если Китай решит вторгнуться на Тайвань, который, как ожидается, Соединенные Штаты будут защищать.

Такая потенциальная помощь может не обязательно включать в себя присоединение к конфликту в Азии. Во время симуляций конфликта с Китаем в Центре новой американской безопасности часто рассматривается сценарий, в котором Россия начинает войну в другом месте, что отвлечет американские войска.

"Китай может рассчитывать на Россию, которая все чаще становится младшим партнером в этих отношениях, чтобы открыть второй театр военных действий для отвлечения США и некоторых их союзников. Это может уменьшить количество ресурсов и внимания, которые направляются на Китай", – говорит руководитель Центра Бекка Вассер.

Китай и Россия проводят совместные военные учения в течение двух десятилетий. Пекин заявляет, что в этом военном сотрудничестве нет ничего необычного, и что оно не направлено против какой-либо третьей страны. При этом в поднебесной обвиняют Соединенные Штаты в провокационном поведении, когда американские военные приближаются к китайскому воздушному или водному пространству.

Независимый аналитик по вопросам обороны и бывший китайский военный офицер Сонг Чжунпин сказал, что он ожидает, что учения РФ и Китая будут проводиться чаще – особенно вблизи Аляски, чтобы противостоять американскому давлению.

Сотрудничество между Китаем и РФ

За время полномасштабной войны РФ против Украины сотрудничество России и Китая углубилось. В частности, Пекин неоднократно обвиняли в поставках России товаров двойного назначения, которые затем использовались в агрессии против Украины.

Кроме того, западные аналитики считают, что США должны быть готовы не только противостоять России, но и воевать одновременно с Китаем и КНДР. Скорее всего, американо-китайский конфликт за Тайвань почти наверняка превратится в региональную войну, охватив Корейский полуостров и втянув в нее как Северную, так и Южную Корею.

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