Более того, министр иностранных дел намекнул, что это может произойти в ближайшие часы.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян пригрозил Израилю войной с "Хезболлой", если атаки на Газу не прекратятся.

Как пишет The Times of Israel, топ-дипломат Ирана во время выступления в Бейруте заявил, что Израиль должен прекратить нападения на Газу, иначе "война может распространиться на другие части Ближнего Востока, если "Хезболла" присоединится к битве". По его словам, это заставит Израиль пострадать от "мощного землетрясения".

Амирабдоллахян заявил, что ливанская группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, просчитала все сценарии войны. Лидер движения Хасан Насралла ознакомил его с планами террористической группы.

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"Я знаю о сценариях, которые разработала "Хезболла". Любой шаг "Хезболлы", повлечет мощное землетрясение в сионистском образовании", - заявил он.

Амирабдоллахян добавил:"Я хочу предупредить военных преступников и тех, кто поддерживает это образование (Государство Израиль - УНИАН), пока не станет слишком поздно остановить преступления против мирных жителей в Газе, потому что через несколько часов может быть слишком поздно".

"Хезболлу" готовят к войне с Израилем

Как сообщал УНИАН, Израиль имеет определенную информацию о том, что Иран мог подтолкнуть ХАМАС к массированному нападению на их страну. Иран также подталкивает "Хезболлу" к готовности к войне.

Президент Ирана Эбрагим Раиси поздравил "блестящие и впечатляющие победы палестинского сопротивления" (нападение на Израиль) в телефонном разговоре с лидером "Исламского джихада" Зиядом Нахале.

По данным СМИ, поддерживаемые Ираном боевики могут открыть новый фронт в войне Израиля против ХАМАС, если блокада Газы и "военные преступления" там будут продолжаться.

Вчера лидеры движения заявили, о "Хезболле", которая поддерживается Ираном, готова присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля.

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