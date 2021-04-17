Сегодня в Великобритании прощаются с принцем Филиппом. Похороны состоятся согласно церемониалу, который подготовил сам герцог Эдинбургский еще при жизни. Однако планы проведения прощания в последний момент пришлось подкорректировать в соответствии с правилами карантина через коронавирус.
Торжественный королевский похорон состоится в субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном, а похоронят мужчину в Королевской усыпальнице.
Начало - в 15:00 по британскому летнему времени, это 17:00 по Киеву. Тело принца Филиппа сейчас покоится в частной часовне Виндзорского замка.
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Сообщали, что сам Филипп просил, чтобы его похороны были как можно скромнее. В частности, он не хотел, чтобы его гроб выставляли для публичного прощания.
В соответствии с ограничениями, что действуют в Британии из-за пандемии коронавируса на похоронах могут присутствовать не больше 30 человек с соблюдением социальной дистанции.
В список гостей вошли члены семей королевы и герцога Эдинбургского, в том числе трое его немецких родственников.
Принц Гарри примет участие в церемонии прощания со своим дедом, беременная жена Гарри Меган Маркл по рекомендации врача осталась в США.
Гости будут сохранять социальную дистанцию и носить маски.
Как будут проходить похороны герцога Эдинбургского
Похороны будут по форме королевскими, но не государственными - без церемонии публичного прощания, как и хотел сам Филипп, пишет ВВС Украина. Обычно государственные похороны проводят в случае смерти самого монарха. В редких случаях, по решению короля (королевы) и парламента, государственный похороны устраивали и для выдающихся деятелей, которые не были монархами. В XIX веке такую честь получил флотоводец лорд Горацио Нельсон, в XX веке - Уинстон Черчилль.
Церемониальный королевский похорон устраивали для королевы-матери в 2002 году и для принцессы Дианы в 1997 году.
В день похорон гроб принесут ко входу во дворец и помещен в Land Rover - автомобиль, который принц Филипп сам в 2016 году помог модифицировать.
По желанию самого принца Филиппа, а также из-за пандемии коронавируса, его похороны будет значительно скромнее, чем другие прощание с членами королевской семьи последних лет. И хоть гостей будет немного, церемония все равно почтит жизнь принца, которую он посвятил служению обществу, сообщили представители Букингемского дворца.
Похороны принца Филиппа: онлайн-трансляция
План церемонии
В 16: 45 по Киеву начнется траурная процессия. Рядом с катафалком будут идти Королевские морские пехотинцы и представители других войск, к которым имел отношение принц Филипп.
За гробом пойдут члены королевской семьи, в частности принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также внуки - принцы Уильям и Гарри. К ним присоединятся сын принцессы Анны Питер Филипс, ее муж вицеадмирал Тим Лоуренс, граф Сноудон.
За ними будут идти члены штаба покойного герцога, в том числе его личный секретарь, бригадный генерал Арчи Миллер Бейкуэлл, офицер личной охраны, два пажа и два камердинера. Сама королева приедет в часовню отдельно.
Вдоль дороги, по которой провезут тело принца, выстроятся служащие королевского флота, морской пехоты, горцев, четвертого батальона королевского полка Шотландии и ВВС.
Для герцога, который служил на флоте, вооруженные силы всегда были важными, поэтому их представители будут участниками церемонии, а высшие военные чиновники - среди гостей.
На поляне возле восточной части замка отряд королевской конной артиллерии даст салют из пушек, а в Сторожевой башне в западной части зазвонят в колокола.
Службу в часовне Святого Георгия проведут ее настоятель архиепископ Кентерберийский. На церемонии в часовне будут только члены королевской семьи и личный секретарь принца Филиппа. Остальные участники процессии останутся снаружи. После церемонии тело принца похоронят в королевской усыпальнице.
В 15:00 по британскому времени (17:00 по Киеву) в Британии состоится минута молчания.
Гроб принца повернут в его личный штандарт, элементы которого символизируют различные стороны его жизни: от рождения в греческой королевской семье до британских титулов. Сверху будут лежать его сабля и флотская фуражка. Ряд предметов, что показывают жизнь принца Филиппа и отмечают его заслуги перед страной, выставят на подушках на алтаре в часовне Святого Георгия.
К ним относятся знаки отличия герцога - медали и награды, врученные ему Британией и странами Содружества, - его фельдмаршальский жезл и знаки отличия из Дании и Греции.
Британцев просят не подъезжать к замку во время церемонии. Для выражения соболезнования королевской семье открыли специальный сайт.
Период национального траура в Британии заканчивается в день похорон. Флаги на всех государственных зданиях в стране приспущены до 8 утра следующего дня.
Смерть принца Филиппа
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